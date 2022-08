¿La viruela del mono en el Perú está fuera de control? Aceleración de contagios preocupa ante falta de información

Reniec anunció que existen 35 millones peruanos dentro y fuera del país

Los casos por viruela del mono siguen aumentando de manera rápida en el Perú y ya son más de 300 las personas contagiadas con este virus. Precisamente, esta curva de crecimiento es lo que preocupa no solo a los peruanos, sino al sector salud por la forma en cómo se ha “descontrolado” la enfermedad, además de una creciente desinformación y estigmatización de este mal que la OMS declaró la emergencia internacional por el aumento de casos a nivel mundial.

Ante este preocupante panorama, Infobae Perú conversó con los médicos Marco Almerí y el infectólogo Humberto Vásquez sobre este virus que en menos de dos meses los contagios en el país se han salido de control ante la falta de información y conocimiento sobre los síntomas que se presentan por esta enfermedad.

El Dr. Almerí, experto en salud pública, manifestó que lamentablemente el Perú ha fracasado en afrontar la enfermedad de la viruela del mono, sobre todo con las medidas de prevención y ejecución en los contagiados.

“Hemos fracasado en el intento de frenar el avance de este brote es una enfermedad que la hemos conocido desde hace 50 años. En solo en tres meses, la viruela del mono ha ingresado a 78 países y más de 18 000 infectados a nivel mundial. La OMS está pidiendo mayor estudio científico porque esta enfermedad se está presentando de una manera distinta a la que nosotros conocíamos porque este comportamiento no es el comportamiento que vimos sobre la viruela del mono focalizada en el África, ahora tiene un nuevo comportamiento”, expresó el especialista.

“ Entra la duda si estamos frente a la viruela del mono conocida o una nueva viruela del mono y una pregunta que en estos momentos nos estamos haciendo es ¿por qué de los 18 mil casos que se han presentado a nivel mundial, el 99% son varones y por qué de ese grupo el 98% se contagió a través de la relación sexual anal, varón con varón? Son preguntas que nos estamos analizando. La data oficial ahí está, son datos innegables, no podemos dejarlos de ver y aquí viene la pregunta ¿Qué medidas ha tomado nuestro país? La respuesta es ninguna”, agregó.

Estigmatización de la enfermedad

Por otro lado, el analista, sostuvo que es importante no estigmatizar la enfermedad, si bien es cierto, la data arroja que en mayor proporción la viruela del mono se está presentando entre varones, la idea no es solo cuestionar a este grupo, ya que el comportamiento de contagios podría cambiar. Sin embargo, es importante tomar medidas, porque hoy por hoy es esta comunidad que se está viendo muy afectada.

“Más estamos discutiendo si estigmatizamos o no a la enfermedad, tenemos miedo de hablar en voz alta sobre el tema y lo estamos haciendo en voz muy baja. Es por eso que hemos planteado la cuarentena sexual para aquellos hombres que tienen relaciones sexuales con varones por 2 meses y esto básicamente porque esta enfermedad dura un mes y en temas de epidemiología doblamos el tiempo como un período de cuidado”, dijo.

“Hacemos este pedido no porque queremos estigmatizar la enfermedad, sino porque el dato duro nos dice que ahí está concentrado esta enfermedad, entonces tenemos que dirigirnos a ellos sin que eso signifique que estemos planteando que esta comunidad es la única que se puede contagiar o que sea un virus que solamente afecta a los homosexuales o bisexuales. De ninguna manera, pero el dato concreto arroja que allí está concentrado 98% de esta enfermedad, por eso es que las políticas públicas tienen que dirigirse para este sector en estos momentos”, agregó.

Imagen de archivo ilustrativa de tubos de ensayo etiquetados como "virus de la viruela del mono positivo y negativo" tomada el 23 de mayo de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Género y conducta sexual

Sobre la forma de contagio de la viruela del mono, el Dr. Humberto Vásquez, infectólogo de Clínica Internacional, expresó que es importante tomar en cuenta que como cualquier enfermedad se deben tomar medidas de prevención como: el uso correcto de la mascarilla, lavarse bien las manos y ante las nuevas evidencias científicas, se recomienda no tener múltiples parejas sexuales.

“Lo que nos dicen los datos epidemiológicos es qué tipo de personas y qué tipo de población están contrayendo más la infección. La realidad, según el reporte de las de las revistas científicas más conocidas a nivel mundial e importantes en ciencia médica, arrojan que de 528 estudiados, el 98% fueron de población homosexual y ese grupo de varones fue el 99% y una sola persona fue transgénero. Hay que dejar algo en claro, no es la condición lo que te contagia, sino la conducta”, reafirmó el especialista.

“La viruela del mono se transmite por gotitas, lo que llamamos aerosoles, a través de la saliva o de contacto de piel a piel. Entonces, esto se está observando más en población de varones, pero repito, no es la condición, sino por la conducta. La población que se está contagiando es porque no tiene un correcto cuidado sobre la higiene, en este caso el lavado de las manos, el uso correcto de las mascarillas, pero más que todo tener cuidado con la pareja sexuales nuevas o con múltiples parejas. Hay que dejar en claro que no es una enfermedad de transmisión sexual, aunque todavía no hay algo específico que así lo declare, todo eso está en investigación”, precisó.

Algo que resaltó el médico infectólogo, es que el personal de Salud no se está contagiando de esta enfermedad, porque pese a las limitaciones están siguiendo punto por punto los protocolos de bioseguridad. Es por eso que el médico reafirma que todo parte de la prevención del cuidado.

Villa Panamericana para el tratamiento de la viruela del mono

Para el doctor Marco Almerí, una buena opción sería que se habiliten las torres de la Villa Panamericana, a fin de que ahí se trate con más minuciosidad a los contagiados por la viruela del mono y así evitar más propagación ante mal manejo de los pacientes en casa.

“El problema también radica en que muchos pacientes son enviados a casa pese a que dieron positivo a la viruela del mono, entonces el papá, la mamá, o quien lo cuide no sabe correctamente cómo curar heridas y recordemos que una forma de contagios es piel a piel. Para que las ampollas dejen de contagiar deberá pasar varios días y para ello la costra deberá caerse del todo, mientras eso no ocurra, las lesiones son altamente contagiosas. Entonces una medida es que se habilite la Villa Panamericana para que ahí sean tratados los enfermos sin importar la condición (leve, moderado o grave) pero con personal calificado para ello. Recordemos que las lesiones en la piel por la viruela del mono son muy dolorosas y se debe tratar con cuidado”, precisó.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las lesiones se han presentado en el ano, perianal, boca, lengua, y rostro, por lo que indicó que son altamente dolorosas. “Yo he visto a pacientes y las lesiones son realmente impactantes, es por eso que es necesaria una atención rápida. Nosotros estamos indignados por la forma en cómo se está manejando esta situación”.

Viruela del mono: se incrementan a 305 los casos confirmados en el Perú

Falta de medicamentos

Una problemática que afecta a nuestro sistema de salud, y que es recurrente, es la falta de medicamentos. Según precisó Almerí para Infobae Perú, el problema de que no se esté tratando a fondo la enfermedad es por la falta de medicina, ya que a un paciente con viruela del mono no se le están dando gasas para curar y limpiar heridas, no hay antibióticos y solo les brindan los productos básicos que no cubren el tratamiento ideal para esta infección.

“Las farmacias están desabastecidas, es decir, la medicación que se le tiene que dar se la dan incompleta. Hace mal el Ministerio de Salud en diagnosticar una viruela del mono y mandarlos a sus casas y lo que más necesitan estos pacientes es la curación de sus heridas. El ministerio de salud no da gasas, agua oxigenada, apósitos, cremas, alcohol yodado, lo que se necesita para curar estás herida”, precisó Almerí.

“Para nadie es un secreto que las farmacias de EsSalud y del Minsa están desabastecidas. Le hacen una receta y le entregan la mitad y la otra mitad deben comprarlo de manera particular. En el establecimiento de salud solo le dan paracetamol y mupirocina y por ejemplo no les dan los antibióticos fuertes que son ciprofloxacino que lo han recomendado para evitar la sobre segregación de bacterias, sobre todo en las llagas y heridas y también la clindamicina entonces estos medicamentos y antibióticos no hay y son necesarios para contrarrestar la enfermedad”, dijo.

Cerco epidemiológico

Algo que Almerí resaltó es que el Minsa, no se está manejando un cerco epidemiológico de la enfermedad, pero esto ocurre porque los pacientes no quieren revelar quiénes han sido sus parejas sexuales y aunque la realidad suene dura, muchos de ellos no revelan la identidad de estas personas porque no las conocen o son de paso.

“Estas personas se niegan a dar sus contactos en el sentido de saber la identidad con quienes han estado sexualmente, entonces el Ministerio de Salud no dice la verdad completa cuando afirma que están atendiendo a todos los pacientes. Sin embargo, no se está haciendo un cerco epidemiológico para poder llegar a todos los contactos que haya tenido este paciente nuevo y muchas veces estos pacientes no colaboran y no dan sus nombres porque no los conocen, podrían ser que sean sus parejas ocasionales, solamente ”, sostuvo el especialista.

Especialista dejó en claro que preservativo no es un método barrera para evitar el contagio de la viruela del mono.

Riesgos en enfermedades preexistentes

Algo que se debe tomar en cuenta es que sí existe riesgo para las personas que tienen enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónica, porque lo que sí se sabe es que la viruela del mono afecta al sistema inmunológico y más aún si existe un historial médico delicado.

“Sí bien es cierto, la viruela del mono es menos letal como la COVID-19, pero si se puede complicar, por ejemplo, la manera más común es que se infecte la piel con bacterias y si has tocado esas heridas y no has tenido el cuidado respectivo te puedes enfermar. También se puede presentar meningitis o problemas de deshidratación, baja de plaquetas, generalmente no son muy frecuentes estos cuadros, pero ante la persistencia de una enfermedad si se puede complicar el estado del paciente”, concluyó el infectólogo Humberto Vásquez.

Casos masivos de la viruela del mono

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, se mostró muy preocupado por esta enfermedad, sobre todo porque nuestro sistema de salud no cuenta con las medidas necesarias ante la propagación tan rápida que se está dando.

“Hay que tener en cuenta que la viruela del mono es completamente diferente a la forma de contagio a la COVID-19. El contagio en esta enfermedad es directo, de piel a piel, sobre todo en la actividad sexual con las parejas. Esto inicia con algunas lesiones a la piel que puede confundirse con la varicela u otras enfermedades. Es mejor ir a un centro hospitalario para evaluar. Ahora en Perú ya están realizando las pruebas, antes había que enviarla a Estados Unidos, pero ahora, ya se puede hacer en Perú”, expresó.

“No estamos preparados para casos masivos, la crisis sanitaria sigue. Hay deficiencias de médicos, no hay especialistas en los centros hospitalarios. Sin ir tan lejos se tenía que enviar los análisis a Estados Unidos, ahora lo hacen pero solo en Lima y eso también es un muro porque debería ser a nivel nacional. El sistema de salud en el Perú sigue siendo precario. En la pandemia todos han hablado que debe mejorar el sistema de salud y los hospitales están en deterioro total, no se ha mejorado. Los médicos están regresando a trabajar, pero en las peores condiciones”, preció el decano del CMP a nuestro medio.

Minsa informa sobre los casos de Viruela del Mono en el Perú

La viruela del mono sumó, a finales de julio, 18.000 casos a nivel mundial, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la dependencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), brindó una conferencia el pasado 27 de julio en Ginebra para alcanzar los últimos del órgano que preside.

Adhanom aseguró que la viruela del mono puede frenarse “si se toman en serio sus riesgos y se dan los pasos necesarios para frenar su transmisión”. A la fecha eso implica, a consideración de la OMS, “reducir el número de parejas sexuales, reconsiderar las nuevas e intercambiar detalles de contacto”.

La autoridad también se manifestó en contra del estigma y discriminación de la que es víctima la comunidad gay al ser señalada como iniciadora y difusora de la enfermedad. En ese sentido, argumentó que de contagiarse por contacto sexual, la viruela puede ser transmitida por un simple contacto físico como “abrazarse, besarse o usar toallas o ropa de cama”.

