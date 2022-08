Viruela del mono y los factores que están llevando a que este virus se esté saliendo de control en el Perú

Se elevan los casos de viruela del mono en el Perú

Los casos de la viruela del mono en el Perú están a punto de llegar a los mil casos a menos de dos meses de haberse detectado el primer paciente en el país, pero en las últimas 24 horas se han reportado 834 personas que han dado positivo a esta enfermedad. Esta situación ha alarmado a la comunidad, pero no tanto a las autoridades de salud, quienes han manifestado que aún no hay razones para comprar de manera urgente las vacunas que protejan a la población.

Para el infectólogo Julio Cachay de la Clínica Ricardo Palma, una de las causas de la rápida propagación del virus en el país, es que muchas personas no están tomando en cuenta las consecuencias de esta enfermedad y que las campañas de información por parte del Ministerio de Salud no están siendo impactantes para que la ciudadanía entienda y tome conciencia sobre la llegada de este virus.

“Esta enfermedad emergente ya se conocía en el mundo desde los 1980, pero las características en esas épocas eran brotes pequeños en áreas endémicas, principalmente en el continente africano, ahora se reporta en países no endémicos, inicialmente Europa y luego se va propagando por países de América, hasta que llegó al Perú”, dijo el especialista para Infobae Perú.

“Tenemos que ser conscientes que este es el comportamiento epidemiológico que se registra en nuestro país. En este nuevo brote esta infección tiene como principal mecanismo de transmisión un contacto directo físico estrecho (relaciones sexuales), por contacto piel a piel, de tal manera que todas las personas de cualquier edad y de ambos géneros son susceptibles a adquirir este virus y hay grupos poblacionales en que se da las condiciones con mayor predominio”, reveló Cachay.

El infectólogo agregó que un importante grupo no está tomando conciencia sobre esta enfermedad y que el Estado debe fortalecer y ser más claro en la comunicación sobre la viruela del mono. Eso puede ser un factor importante para contrarrestar más contagios”.

Casos de la viruela del mono al 15 de agosto. (Minsa)

Fallan los cercos epidemiológicos

En nuestro país se está haciendo difícil realizar los cercos epidemiológicos, ya que muchos de los pacientes contagiados se niegan a brindar con quiénes han mantenido contacto estrecho (relaciones sexuales) y este comportamiento hace que la información se distorsione o simplemente no se concrete por la falta de indagación.

“Aunque no lo creamos, eso también tiene que ver con la cultura de las personas. Recordemos que en nuestro país, casi el 95% de contagiados son varones y que la mayoría de ellos contrajeron el virus a través de relaciones sexuales, pero ellos no están brindando mayores pistas e información de posibles contactos, es por eso que no se puede crear un cerco epidemiológico cómo se debería o como quizás se está haciendo en otros países y esto va con los aspectos socioculturales de este grupo poblacional”, analizó.

Resaltó que es importante que los pacientes con la viruela del mono estén completamente aislados cumpliendo cuarentena, porque el contagio piel a piel puede hacer que afecte a su círculo más cercano como es la familia y recomendó que al momento de curar las heridas, la persona encargada debe hacerla con mucha dedicación y sobre todo manteniendo los protocolos de bioseguridad.

Grupo poblacional HSH es la que más está presentando contagios por esta enfermedad.

Nuevas variantes de la viruela del mono

Sobre la evolución de la viruela del mono que se conocía en los años de 1970 a la que hoy se ha presentado, sí son otros los factores los que ha llamado la atención, ya que en la actualidad el grupo poblacional con más contagios son los hombres y la manera estrecha que se adquiere es lo que ha causado que se defina que si existen otras variantes de este virus.

“Hemos aprendido con la COVID-19 que también es un virus en el cual su dinámica biológica, como todo agente infeccioso, es justamente que al evolucionar genera mutaciones en forma sucesivas. Igual en este nuevo virus de la viruela del mono, también tiene esa misma capacidad de generar mutaciones en la asociación con el contexto que se vaya diseminando la enfermedad. Ahora lo que la información de la OMS ha señalado es que el grupo poblacional está enfocado en los hombres, son los que más se han contagiado del virus a comparación de las mujeres. Sin embargo, esta enfermedad no exime a ningún grupo etario, ni género”, precisó en infectólogo a Infobae Perú.

(Getty)

Características del brote en Perú

Perú es el país de Latinoamérica con más casos de viruela del mono por millón de habitantes, seguido de Puerto Rico y Brasil. El Ministerio de Salud (Minsa) reportó, hasta el 15 de agosto, 834 casos en ocho regiones: Lima, Callao, Ica, La Libertad, Tacna, Loreto, Piura y Cusco.

Ante esto, Juan Celis Salinas, médico infectólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (SPEIT), contó que la organización ha instalado un observatorio para el seguimiento del brote en el país. Gracias a sus colaboradores en el Hospital Santa Rosa, pudieron conocer los detalles de once casos, entre ellos, los seis primeros que se detectaron en Perú. Todos fueron en población HSH (Hombres que tienen sexo con hombres).

“En este punto el brote, hay que decirlo, está concentrado en la población varonil, quiere decir hombres que tienen sexo con otros hombres. Probablemente esto cambie luego”, explicó Celis. “Es un dato que es difícil de comunicar, sé que hay mucho temor, pero hay que hacerlo”, agregó para el portal ‘Salud con lupa’.

A través de un informe publicado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) en junio y los recientes reportes de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Portugal y México, coinciden en este patrón que es distinto a los brotes usuales de África, en los que los niños eran los más afectados.

(Getty Images)

La viruela del mono y la relación con el VIH

De acuerdo a la información indicada por el infectólogo Celis Salinas, en el Perú 7 de los 11 casos por viruela del mono son personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y la detección de la enfermedad se da gracias a que los pacientes con este mal acuden a los centros médicos para realizarse chequeos o para recibir sus medicamentos.

Precisamente, en un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los pacientes con VIH acuden a los servicios de salud con más frecencia que otras y esto permite que los médicos puedan detectar rápidamente los casos de la viruela del mono. “Son usuarios que ya se atienden de manera continua con infectólogos, por lo que han tenido acceso más fácilmente a las pruebas de diagnóstico para viruela del mono”.

Además, The Lancet, evidenció que 13 de 54 personas con viruela de mono confirmada en una clínica de salud sexual de Reino Unido eran personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. En México, un reciente reporte aseguró que la proporción era de 20 de 35.

Alarma por incremento de casos de Viruela del mono en el Perú

Falta de comunicación

Salud con Lupa conversó con dos organizaciones que apoyan usualmente al Ministerio de Salud en temas de VIH y comunidad LGTBIQ+: Givar y Aids Healthcare Foundation (AHF Perú). Marlon Castillo, director de Givar, expresó que en el mes de julio sostuvo dos reuniones sobre la viruela del mono con el Minsa junto con otras ONG como Sí da Vida, Red Sida Perú, Conamusa, Onusida e Impacta.

“Hemos conversado sobre las campañas, pero lo que se ha hecho hasta ahora es promoción para la población en general. No ha habido mensajes dirigidos a población HSH o personas viviendo con VIH. Por ejemplo, no hay material gráfico específico”, comentó.

