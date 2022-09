Dayanita y lo que se sabe sobre su permanencia en ‘JB en ATV’ tras incursionar en cine para adultos

Dayanita no apareció en el último programa de 'JB en ATV'. (Instagram)

Dayanita, actriz cómica transexual, sorprendió a sus fans luego que Inkaproductions anunciara que formará parte de una de sus cintas para adultos. Sin embargo, su nueva faceta no sería del agrado de Jorge Benavides, pues la comediante no apareció en la última emisión del programa ‘JB en ATV’.

“¡Nueva producción! Inkaproductions te trajo a una gran artista, la gran Dayanita. ¡No se pierdan los próximos videos porque esto se pondrá bueno, junto a nuestra bella actriz IzaLeona!”, fue la publicación que, el martes 30 de agosto, alborotó a los seguidores de la influencer de 24 años.

Aunque Dayanita no se pronunció al respecto, muchos esperaban verla en el espacio de ATV para que haga referencia sobre su paso al contenido pornográfico. Sin embargo, no apareció el sábado 3 de septiembre. Sus fans no tardaron en expresar su preocupación en redes sociales.

¿Dayanita fue despedida?

En medio de rumores de despido, Karim Marengo, esposa de Jorge Benavides, señaló a diario El Comercio que Dayanita continúa formando parte del elenco de ‘JB en ATV’.

“Por qué no estaría (Dayanita). El público podrá verla este sábado (10 de septiembre)”, dijo Marengo al ser consultada sobre la continuidad de la actriz.

Asimismo, la esposa de Jorge Benavides indicó que la humorista no grabó las secuencias de ‘JB en ATV’ porque se encontraba delicada de salud; sin embargo, ya se siente bien y lista para seguir en el programa.

Recordemos que Dayanita goza de gran popularidad en el Perú debido a su participación en el programa ‘JB en ATV’ donde sábado a sábado logra sacar una sonrisa a la teleaudiencia, además de ser muy popular en las redes sociales. Pero todo lo que ha logrado hasta ahora ha sido a base de esfuerzo y dedicación. Hace algunos años realizaba shows en la calle y muchos desconocían del dolor que llevaba dentro.

Dayanita en OnlyFans

En mayo, la artista de ‘JB en ATV’ protagonizó una divertida y singular entrevista con el youtuber ChiquiWilo, donde reveló que se encuentra dispuesta a responder el pedido de sus fanáticos e incursionar en OnlyFans, famosa plataforma de contenido por suscripción.

Dayanita aseguró que ya había pensado iniciar en dicha red, pero aclaró que, de hacerlo, no competiría con Fátima Segovia, su excompañera del programa. Asimismo, indicó que existe un público para todos e incluso se animó a invitar a sus fanáticos a respaldarla en caso decida concretar dicho plan.

“La verdad siempre tuve en mente abrir un OnlyFans, pero no me operé porque quiero hacer competencia con alguien, cada quien tiene lo suyo. Fátima es un chica muy atractiva (...) Si yo llegara a abrir mi OnlyFans, si llegara a pasar, bienvenidos sean todos los que se quieran sumar”, expresó la famosa comediante en dicha conversación.

Pero no solo eso, también reveló que de ponerle un precio a su cuenta de OnlyFans, sería de cinco dólares debido a que con un precio bajo lograría captar más fans que paguen mensualmente por ver su contenido erótico en la red.

