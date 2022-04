Dayanita y Robotín: El origen de su pelea y por qué ya no se dirigen la palabra

Dayanita y Robotín: ¿Por qué se pelearon los comediantes? La historia detrás de su enemistad. (Foto: Composición Infobae)

Dayanita y Robotín son, probablemente, los comediantes que gozan con más popularidad en nuestro país. Mientras que la actriz cómica transexual hace reír a los televidentes en el programa JB en ATV, Alan Castillo no se queda atrás con sus presentaciones callejeras, en las que usa un disfraz de robot al igual que su novia Robotina.

Aunque ambas figuras aparecieron en el programa de Andrea Llosa en el pasado y comparten otras cosas en común, lo cierto es que los comediantes no se llevan nada bien tras pantallas. De hecho, ni siquiera se dirigen la palabra cuando se cruzan en los canales de televisión, como así lo ha afirmado Dayanita en una reciente entrevista con ChiquiWilo.

“No es que me crea, pero donde yo lo vea no lo saludo. Pasa por mi costado y es como si nada. Cuando algo me hacen, yo no hablo más (...) Pero a la que sí saludo es a Robotina, le digo ‘Hola, qué tal’ por respeto, porque ella no tiene nada que ver con lo que pasó. Yo soy muy profesional”, indicó Dayanita durante la conversación.

Dayanita y Robotín mantenían una buena relación de amistad en el pasado. (Foto: Captura TikTok)

¿POR QUÉ SE PELEARON ROBOTÍN Y DAYANITA?

En el programa de Youtube “Tú quieres show”, Dayanita explicó que su enfrentamiento con el comediante inició por un fuerte intercambio de palabras que tuvieron porque ella no pudo asistir a un evento, en el que se suponía que iba a aparecer como invitada de Robotín .

“Lo que pasa, es que él me invitó a un show, antes que inicie la pandemia (...) por temas de grabación del programa (JB en ATV), yo no pude llegar al show y me reventaban el teléfono. Yo no contesté la llamada porque yo ya le había explicado que no podía llegar y que me disculpe”, manifestó la humorista.

Según las declaraciones de Dayanita, Robotín empezó a ventilar por las redes sociales que ella era una persona irresponsable y malagradecida. “Me empezó a insultar de todo, pero yo no soy a responder a nadie. ¿Para qué darle de qué hablar? (...) Me trató de lo peor y supuestamente puso los pantallazos de que yo no fui al show. Yo no podía a hacer nada ”.

La relación entre ellos empeoró cuando Robotín apareció como invitado especial en el programa de Jorge Benavides, donde habría intentado minimizar la presencia de Dayanita. Desde ese momento, la humorista decidió no volver a dirigirle la palabra, aunque sí hablaron después a través de WhatsApp exclusivamente por temas de trabajo.

Dayanita cuenta cómo inició su enfrentamiento con Robotín. (VIDEO: Youtube/@ChiquiWilo)

ROBOTÍN LA LLAMADA “CREÍDA”

Tras las revelaciones de Dayanita, Alan Castillo negó tajantemente haber insultado a la comediante, mucho menos haber publicado capturas de pantalla que demostrarían que no cumplió con ir al show para hacerla quedar mal frente al público.

“Ayer le mandé la captura de un periódico, le dije ‘mira lo que estás hablando, no me parece’. Cuando le dije eso, bloqueado. Yo creo que vuela alto, un poquito alzadita”, manifestó para el programa Magaly TV La Firme.

Robotín hizo su descargo público en el programa de Magaly Medina. (Foto: Captura ATV)

Según Robotín, él esperaba que Dayanita asistiera al evento como invitada porque en el pasado la había apoyado en la animación de la fiesta de cumpleaños de su sobrino. Además, afirmó que el show era con el fin de recaudar dinero para la compra de medicinas de una señora enferma, que lamentablemente ya falleció.

“A las 12 de la noche me manda un mensaje, que estaba grabando en un canal. Pero cuando no quieres ir, no quieres ir, ¿no? Ella está floreando. A mí en lo personal, ella está pisando huevos. Ella viene de la calle y la humildad es la base de todo artista, se está olvidando de esa palabra. Está mirando desde muy arriba. Si sigues así, la caída será muy dura ”, le dijo.

