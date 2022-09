Corte de Luz en Lima y Callao hoy martes 6 de septiembre: distritos, zonas y horarios

Foto referencial (Foto:Andina)

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de este martes 6 de septiembre. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

MARTES 06-09-2022

JESÚS MARÍA 08:30 – 17:30

URB. LOS PATRICIOS AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRAS 4, 5, 6, CALLE COSTA RICA CDRA 1, JR. NICARAGUA CDRAS 1, 4, 5, JR. RIO DE JANEIRO CDRA 6.

JESÚS MARÍA 13:30 – 17:30

URB. LOS PATRICIOS AV. JOSE ARNALDO MARQUEZ CDRA 23, AV. SAN FELIPE CDRA 3, CALLE COSTA RICA CDRAS 1, 2, 5, JR. CARACAS CDRA 23, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRAS 3, 4, 5, 6, 23, JR. ESTADOS UNIDOS CDRAS 5, 6, 7, 8, 9, JR. RIO DE JANEIRO CDRAS 3, 4, 5, 6, 8, PASAJE CARACAS CDRA 23, PASAJE PATRICIOS CDRA 23, PASAJE PROLONGACION QUITO CDRA 23.

HUARAL 09:00 – 13:00

FUNDO QUEPEPAMPA PARCELA 113-A, UBICADO EM EL DISTRITO DE CHANCAY

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro razones principales por las que Enel Perú decide programar el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para garantizar la calidad del servicio. Se ejecutan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atiende cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha llegado a pagar sus recibos de luz de Enel en el plazo límite dispuesto.

Por riesgo eléctrico: Se lleva a cabo de forma preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Todo esto con el fin de evitar manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

SEGUIR LEYENDO