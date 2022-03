SJL: vecinos retienen a técnicos de Enel tras no contar con luz por varios días

Los vecinos del sector San Hilarión en San Juan de Lurigancho han vivido a oscuras desde hace aproximadamente dos días. A pesar de la presencia de trabajadores de la empresa eléctrica, decidieron retener a un grupo de estos a modo de reclamo por la falta de acción de las autoridades. Según las declaraciones de los afectados, se trataría de un problema recurrente al cual no se le ha brindado la atención necesaria para llegar a una verdadera solución.

“Hace dos días, desde las once de la mañana, nos cortaron la luz. ¿Cuál es el problema? El problema es que como el pueblo no reclama… En los recibos de luz nos cobran por mantenimiento, pero nunca las redes subterráneas han sido cambiadas” declaró uno de los vecinos quien también aseguró que el cableado de la zona no ha sido cambiado desde hace varias décadas.

“Esta no es la primera vez, es consecutivo. Se arregla una parte, lo parchan y lo vuelven a arreglar. La empresa se lava las manos cuando la población quiere de la energía eléctrica de la cual dependemos. Sirve para el internet, sobre todo ahora que nuestros hijos están en época escolar”, agregó el afectado mientras la cámara de televisión registraba la oscuridad en la que se encontraba sumida aquella zona de la capital.

Otro vecino recordó los días en el servicio eléctrico estaba bajo la supervisión de la empresa estatal Electrolima, entidad que pertenece al Ministerio de Energía y Minas. El paso a una empresa privada dio a entender que el servicio que recibirían sería mejor, pero otra fue la realidad. “Seguimos con las redes de hace 40 años. Se para pagando, vienen, lo parchan y se van”, dijo molesto el mencionado habitante de la zona.

Según su declaración, se trataría de la empresa Edelnor, la misma que hace un tiempo pasó a llamarse Enel Perú. Ante la presencia de trabajadores de la entidad, los vecinos decidieron actuar para llamar la atención de quienes pueden solucionar el problema en el que se encuentran. Es así que detuvieron a un vehículo donde se encuentran los técnicos. “Han venidos dos vehículos, se escapó uno, pero se ha quedado este”, señaló.

ESCENARIO COMPLICADO

“Los hemos retenido hasta que regrese la luz”, dijo una mujer quien además contó que debido a la ausencia del servicio tuvo que trasladarse con su familia hasta otro espacio para que su hijo puede estudiar. “No ha dado sus exámenes- Nos hemos ido hasta el Mall del Sur para que mi hijo estudie ahí. Mi papá anciano está ahí, ahorita llego y no sé si está vivo o muerto. Todo se ha perdido”, narró alarmada.

El reportero encargado de notificar el suceso logró mostrar a los técnicos que permanecían dentro del vehículo que estaba rodeado por los vecinos. Con las lunas cerradas, prefirieron no brindar declaraciones a la prensa ante la ausencia de un vocero oficial de la empresa. Hasta el cierre de esta nota, la empresa eléctrica no había publicado ningún comunicado a través de su página web o redes sociales.

Tan solo hace una semana, San Juan de Lurigancho fue testigo de otro trágico momento para los vecinos. Más de 60 familias se vieron afectadas por el incendio de un depósito de productos químicos entre los que se encontró thinner. Un joven de 23 años sufrió de quemaduras de tercer grado y tuvo que se internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loayza.

