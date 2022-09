Andrés Wiese se sometió a una operación de emergencia tras dislocarse el codo: “Hay mucho dolor”

Andrés Wiese se encuentra estable tras su operación de emergencia. (Captura)

Andrés Wiese no la está pasando nada bien. El actor utilizó sus redes sociales e informó que se sometió a una cirugía de emergencia tras sufrir de un grabe accidente. La noticia preocupó a sus seguidores y amigos, quienes no dejaron de darle su apoyo en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, hace varios días el popular ‘Nicolas de las Casas’ contó que sufrió de una lesión en su codo mientras jugaba un partido amistoso de fútbol, pues es bien sabido que es amante de la pelota en la cancha. “Ligamentos rotos”, escribió como descripción a la imagen donde mostraba como es un codo dislocado.

Si bien, en ese momento contó que no sabía si iba a pasar por una operación, a los pocos días reveló que tuvo una intervención quirúrgica. Andrés Wiese no dudó en tomarse una fotografía mientras estaba en la camilla de un centro de salud a punto de entrar al quirófano.

“Hace unas semanas tuve un accidente y me disloqué el codo; el ligamento colateral radial prácticamente está arrancado de su inserción en el húmero y para mantener el codo estable me tienen que intervenir quirúrgicamente. Ya estamos aquí internados y en unas horas es la operación. Sería mentir decir que no hay nervios, miedo o ansiedad… pero siempre con fe. Todo va a salir bien”, detalló.

Andrés Wiese se sometió a una operación de emergencia. (Captura)

Asimismo, también recopiló algunos momentos de su post y pre operatorio para unirlos en un vídeo que fue publicado en TikTok. “Gracias a Dios todo salió bien. Hay mucho dolor, pero pronto estaremos mejor” , se lee en el texto que usa para acompañar el clip.

Sus publicaciones no tardaron en tener miles de reacciones. Figuras del espectáculo como Juan Carlos Rey de Castro, Germán Loero, Ursula Boza, Brunos Ascenzo, Paul Martín, Kukuli Morante, entre otros, se pronunciaron con sus mensajes de alientos y palabras positivas.

Su actual pareja, Janick Maceta, se unió a los comentarios. “Todo saldrá bien”, escribió junto a emojis de corazón. Recordemos que, su romance fue confirmado por sus muestras de afecto en las redes sociales y se han mantenido al margen cuando se trata de dar detalles de su vínculo amoroso, por lo que tampoco se comentan ni publican cosas juntos.

Andrés Wiese se sometió a una operación de emergencia tras dislocarse el codo. (TikTok)

Janick Maceta y Andrés Wiese son de ‘perfil bajo’

América Espectáculos difundió una entrevista donde Janick Maceta terminó hablando de su relación amorosa con Andrés Wiese tras culminar la ceremonia del Miss Perú 2022. “Mi corazón está feliz”, fue su primer respuesta cuando el reportero le preguntó sobre su pareja.

“Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, creo que estamos muy bien, tranquilos (...) Me gusta así, me gusta cuidar mi privacidad de esa manera, no me gusta exponer mucho. No me gusta exponer a mi familia ni a mis relaciones, amigos también. Me gusta mantener esa parte cuidada y protegida”, agregó.

