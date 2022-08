Janick Maceta cuenta del apoyo que Andrés Wiese le brinda en su faceta como cantante

Janick Maceta cuenta que recibe el apoyo incondicional de Andrés Wiese en su nueva faceta como cantante. (En Boca de Todos)

Janick Maceta dejó sorprendido a más de uno con su nueva faceta de cantante. Si bien, la ex Miss Perú se ha desarrollado en la industria musical con su carrera de ingeniera de sonido, poco se conocía de su talento para el canto.

El pasado viernes 5 de agosto estrenó su tema “Fiesta” junto a Deyvis Orosco y de la mano del productor musical Kayfex. Y este 10 de agosto, los tres estuvieron conectados en el programa En boca de Todos para presentar su videoclip oficial.

Durante el enlace, el conductor Ricardo Rondón no dudó en preguntarle a Janick Maceta sobre su relación con el actor Andrés Wiese. Como se recuerda, su romance fue confirmado por sus muestras de afecto en las redes sociales y se han mantenido al margen cuando se trata de dar detalles de su vínculo amoroso.

Incluso, en varias oportunidades ha señalado que prefiere no hablar de su vida privada en los medios de comunicación para cuidar de sus seres queridos. “Todo muy bien, no hablo mucho de mi vida privada, ya me conoces, pero gracias a Dios todo muy bien”, expresó en una entrevista refiriéndose a el recordado ‘Nicolas de las Casas’.

“¿Cómo ha tomado tu novio, Andrés Wiese, tu debut en el canto?. ¿Ya baila ‘Fiesta’ o todavía no la baila?”, consultó el presentador televisivo causando la risa de la exreina de belleza, quien también se mostró un poco nerviosa.

“Todo el mundo baila ‘Fiesta’, (él) muy feliz y obviamente que el apoyo siempre está. Siempre me apoya”, manifestó Maceta con una sonrisa en el rostro.

Sus palabras fueron celebradas por Tula Rodríguez y recalcó la importancia del apoyo de una pareja. “Cuando uno hace algo, el apoyo de la pareja es importante. Que lindo que tu novio te apoye”, concluyó y pasó a hablar otro tema.

Janick Maceta asegura que recibe el apoyo incondicional de su pareja. (Instagram)

Janick Maceta y Andrés Wiese son de ‘perfil bajo’

América Espectáculos difundió una entrevista donde Janick Maceta terminó hablando de su relación amorosa con Andrés Wiese tras culminar la ceremonia del Miss Perú 2022. “Mi corazón está feliz”, fue su primer respuesta cuando el reportero le preguntó sobre su pareja.

“Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, creo que estamos muy bien, tranquilos (...) Me gusta así, me gusta cuidar mi privacidad de esa manera, no me gusta exponer mucho. No me gusta exponer a mi familia ni a mis relaciones, amigos también. Me gusta mantener esa parte cuidada y protegida”, agregó.

Janick Maceta se refiere a su relación con Andrés Wiese. La joven resaltó que está muy feliz. (Video: América TV)

Erick Elera les desea lo mejor

Erick Elera no dudó en enviarle los mejores deseos a su compadre Andrés Wiese por la relación que a comenzado con Janick Maceta. “Se les ve bonitos ¿no?... Ay Nicolás... ¡Nicolás juntos están!... creo que de hecho están... no he profundizado en el tema cuando hemos conversado... le he dicho pásala bonito hermano, diviértete ... creo que está bien y contento”.

Asimismo, comentó que no tiene ha habido ocasión de conocer en persona a la ex Miss Perú Universo 2020, pero le parece una excelente mujer y hace muy feliz a su excompañero de la teleserie Al Fondo Hay Sitio. “No tengo la oportunidad de conocerla, pero se ve una chica linda, buena ... Le deseo lo mejor a mi compadre, siempre”.

Erick Elera habla sobre su compadre Andrés Wiese y su relación con Janick Maceta. Video: Willax Canal/ Amor y Fuego.

