Janick Maceta habla de su relación con Andrés Wiese: “Nosotros somos perfil bajo”

Janick Maceta se mostró muy ilusionada al hablar de su relación con Andrés Wiese.

Aunque no quiso decir su nombre, Janick Maceta terminó hablando de la relación que mantiene con el actor Andrés Wiese. Como se recuerda, su romance se vio expuesto luego que los usuarios de las redes sociales se percataran de la constante interacción que tenía la pareja a través de sus cuentas de Instagram. Después de ello, las figuras de TV viajaron juntas a La India, avivando más los rumores.

Actualmente, Janick Maceta y Andrés no dudan en mostrarse afecto en las redes sociales, sin embargo, han optado por no dar mayores explicaciones a la prensa. Hasta este 15 de junio, fecha en que América Espectáculos difundió una entrevista donde la modelo terminó hablando de su relación amorosa con Andrés Wiese. Cabe indicar que el reportero abordó a la exreina de belleza este último martes, tras culminar el Miss Perú 2022

“Mi corazón está feliz”, fue su primer respuesta cuando el reportero le preguntó sobre su actual pareja. Ante la consulta si así confirmaba el romance, Maceta en lugar de negarlo, solo sonrió y repitió: “Estoy feliz, ¿no se me ve feliz?”.

El periodista le indicó que la pasa bastante bien con Andrés Wiese, pues hasta viajan juntos. “Claro, un viajezón” , respondió Maceta.

“Todo muy bien, no hablo mucho de mi vida privada, ya me conoces, pero gracias a Dios todo muy bien” , dijo en otro momento la modelo, que ya no pudo esquivar más las preguntas.

“Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, creo que estamos muy bien, tranquilos”, resaltó Janick Maceta, resaltando que siempre ha cuidado a sus seres queridos de los refletares.

“Me gusta así, me gusta cuidar mi privacidad de esa manera, no me gusta exponer mucho. No me gusta exponer a mi familia ni a mis relaciones, amigos también. Me gusta mantener esa parte cuidada y protegida” , expresó la joven.

JANICK MACETA Y ANDRÉS WIESE NO SE ESCONDEN

Janick fue bastante clara al indicar que en algún momento los van a ver juntos, pero jamás buscando pantalla. “De vez en cuando, obviamente, nos van a ver de viaje, pero no bajo el lente de la cámara”, dijo.

Consultada por los comentarios de los usuarios, quienes se han dejado llevar por la emoción y ya les preguntan por un próximo matrimonio, la exMiss Perú remarcó que no está pensando en eso todavía, que está viviendo su relación poco a poco y sin presiones.

“Que lo que le haga feliz a las personas sin presión de los medios, creo que todas las personas estamos en nuestro derecho de disfrutar un amor bonito”, concluyo la guapa modelo sin perder nunca la sonrisa.

Janick Maceta se refiere a su relación con Andrés Wiese. La joven resaltó que está muy feliz.

