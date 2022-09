Teófilo Cubillas pidió más actitud a los jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Universitario

Teófilo Cubillas habló tras la derrota de Alianza Lima ante Universitario por Liga 1.

Alianza Lima cayó 2-0 ante Universitario de Deportes por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Teófilo Cubillas, exfutbolista e ídolo del cuadro ‘íntimo’, habló sobre el resultado a su salida del estadio Alejandro Villanueva y pidió más actitud a los jugadores de Carlos Bustos.

“Que pierda, no me gustó que pierda. Muy triste. No es justo que el estadio total y completamente lleno de espectadores, se tengan que ir todos tristes. Yo creo que los jugadores debieron poner un poquito más de ganas”, expresó el exjugador peruano.

“La actitud es lo que prima para todo en la vida y hoy día estuvo ausente. Así es el fútbol se gana y se pierde, pero hay que perder jugando”, concluyó el ídolo nacional en conversación con Latina Deportes.

Teófilo Cubillas se refirió a la caída de Alianza Lima en el clásico.

Alianza perdió 2-0 ante Universitario

Una vez más quedó comprobado que los clásicos son un partido aparte, pues los ‘íntimos’ venían con una mejor posición en el Torneo Clausura y partían como favoritos para quedarse con la victoria en Matute. Eso no sucedió, Carlos Compagnucci le ganó el duelo de pizarra a Carlos Bustos.

Los ‘cremas’ se pusieron adelante en el marcador en el inicio de la segunda parte. Nelson Cabanillas cobró un tiro libre por el sector izquierdo y lanzó un pelotazo pasado para Nelinho Quina, quien le ganó a Ricardo Lagos por arriba y pivoteó. El balón quedó con vida dentro del área y apareció Leonardo Rugel, el cual había ingresado en los primeros minutos por Federico Alonso, para empujarlo y romper el empate.

El segundo golpe de la ‘U’ llegó a los 80 minutos. Alexander Succar generó una gran acción individual, pisó el área, encaró a Christian Ramos y este le terminó haciendo falta. El árbitro cobró penal a favor de los visitantes. El delantero le pidió el esférico a Quina y se paró al frente del guardameta Ángelo Campos. El ‘nueve’ cruzó su remate y sentenció el triunfo.

Con goles de Rugel y Succar, los 'cremas' se llevaron el clásico peruano en Matute. (Video: GOLPERU).

La posición de Alianza en el Clausura

Con la caída ante Universitario, Alianza Lima suma su segundo partido consecutivo sin ganar. Previamente igualó 1-1 con UTC en Cajamarca. De esta forma, el equipo dirigido por Carlos Bustos pierde el paso en el Torneo Clausura y cede terreno en el Acumulado.

En la segunda fase, los ‘íntimos’ bajaron a la sexta posición con 17 puntos y están a cuatro del líder, Sporting Cristal. Eso sí los ‘victorianos’ tienen un partido pendiente con un rival directo, Melgar, y ya descansaron a diferencia de otros clubes que se encuentran en la pelea de dicho certamen.

De acabar la Liga 1 en esta fecha, los ‘blanquiazules’ no podrían jugar las semifinales por el bicampeonato. Y es que se ubican en la quinta casilla con 50 unidades por diferencia de goles. Como se sabe, los ganadores del Apertura y Clausura se enfrentarán a los otros dos mejores posicionados en el Acumulado por el título nacional.

Próximos partidos de Universitario y Alianza Lima

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys en la siguiente jornada. Su partido está programado para el domingo 11 de setiembre a las 15:30 (hora de Perú). El estadio todavía no se confirma. Su rival viene de igualar 1-1 con Ayacucho FC en la altura.

Alianza Lima chocará con Academia Cantolao. El compromiso se llevará a cabo el sábado 10 de setiembre a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo de Alejandro Apud empató sin goles con Universidad Técnica de Cajamarca en condición de local.

