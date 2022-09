Erick Osores cuestionó la vuelta de Jefferson Farfán: “Era un partido de jugadores completos y no de exhibición”

Erick Osores criticó la vuelta de Jefferson Farfán en Universitario vs Alianza Lima.

Jefferson Farfán firmó su retorno a las canchas en Universitario de Deportes vs Alianza Lima por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2022. Su vuelta fue opacada por la derrota ‘blanquiazul’ en Matute y la ‘Foquita’ se convirtió en el punto de críticas. En esa línea, el periodista deportivo Erick Osores afirmó que el clásico no era un partido de exhibición para la participación del delantero.

“Muchos pensaron en la semana, incluso las casas de apuestas, el 99% tenía una cuota muy alta de la victoria de la ‘U’. La ‘U’ no llegaba muy abajo de Alianza, lo que pasa que los resultados, por ahí te mete la sensación de que Alianza te arrolla en Matute. Universitario no era un equipo extraviado, era un equipo que competía, tentaba ir hacia adelante y ganar sus partidos a partir de una forma. Eso hoy termina sucediendo”, inició el comunicador su editorial en Equipo F.

“Yo me quiero encargar de otro tema, que aunque no decide el resultado, a mí no me agrada. Hoy en la conferencia de prensa lo escuchaba a Bustos en el tema Farfán prácticamente hablar entre líneas, no ser clara y balbucear. No lo vi convencido a Bustos de la presencia de Farfán, que parecía obligatoria en un partido tan importante”, señaló el conductor sobre el regreso del exintegrante de la selección peruana.

“Señores del Fondo Blanquiazul y de Alianza Lima, yo siento que hoy se comieron el pastel antes de ponerlo en el honor. Hay que tener dos dedos de frente para saber que el partido con Universitario era para considerar que no se iba a ganar con la camiseta y con la cancha”, continuó.

“Era un partido con un rival de misma jerarquía, entonces creo que lo último que tenía que hacer Alianza Lima durante la semana era sobrar con el tema Farfán o manosearlo. Porque un jugador que está diez meses fuera de una cancha, que ni siquiera ha ido al banco de suplentes, no está considerado en la lista. Lo tienes que poner en el clásico para demostrar que fue la contratación que pagaste y se pasó lesionado y hoy tenías que dar un golpe en la mesa para demostrar que no fue un error”, argumentó el periodista.

“¿Había que intentar eso? No era un partido de exhibición, era un partido por los puntos, un partido caliente y un partido con jugadores completos, que estén al 100%. También en conferencia de prensa, Corzo repitió la palabra humildad, para mí la ‘U’ lo gana a partir de eso ante una idea de forzar, como si fuera un partido de exhibición, la presencia de un jugador”, finalizó.

El delantero ingresó en el clásico del fútbol peruano a poco del final en Matute. (Video: GOLPERU).

¿Farfán está recuperado completamente?

Según las declaraciones de Carlos Bustos, el ‘10 de la calle’ no está al 100%. El técnico ‘blanquiazul’ fue consultado por la presencia del delantero en el próximo partido con Academia Cantolao y fue muy claro con su respuesta. El argentino señaló que no sabe como el futbolista terminó el clásico y que se decidirá dependiendo de ello.

Jefferson Farfán disputó casi 15 minutos en la derrota 2-0 de Alianza Lima ante Universitario en el estadio Alejandro Villanueva. De esta forma, volvió a los campos después de nueve meses. Su última participación había sido en el choque con Sporting Cristal en la definición por el título nacional. No obstante, su regreso no sirvió para aclarar el panorama en La Victoria.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima chocará con Academia Cantolao. El compromiso se llevará a cabo el sábado 10 de setiembre a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo de Alejandro Apud empató sin goles con Universidad Técnica de Cajamarca en condición de local.

