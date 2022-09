Josetty Hurtado explota contra usuaria que la insultó y tildó de ordinaria: “Deja de seguirme y ya”

Josetty Hurtado explota contra usuaria que la insultó y tildó de ordinaria. (Instagram)

Josetty Hurtado no aguantó más los insultos de una usuaria en Instagram y no dudó en exponer en las historias de su cuenta oficial los múltiples mensajes que le llegan a su red social. La empresaria fue identificada como Marilu Vignati Scarpati, quien cuenta con 927 seguidores, es diseñadora y creadora de una marca de canastas.

La hija de Andrés Hurtado se tomó unos minutos para exponerla y compartió varias fotografías de las palabras que le envió en diferentes ocasiones. “Pobre señora infeliz, me llama ordinaria mal ejemplo y demás cosas por DM, vive pendiente de mi” , escribió sobre la imagen donde muestra el perfil de Instagram de Vignati.

Asimismo, Josetty Hurtado lamentó que el ataque en su contra no haya cesado, incluso cuando fue intervenida el pasado mes de junio al ser operada por un mal implante de senos. “Porque ni estando recién operada de una reconstrucción de busto por la cual sufrí por 10 años de dolor. Ella continúa escribiéndome”, añadió sobre la fotografía donde se lee que la diseñadora señala que sus canjes son ordinarios.

Josetty Hurtado enfurece con empresaria. (Instagram)

En otro momento, compartió uno de los comentarios que dejó Marilu Vignati en una de sus publicaciones. “Que pena que eres adoradora del mal gusto. Podrías ser alguien que aporte algo de calidad y no lo fácil que es lo ordinario. Debe ser muy difícil para ti ser refinada, ¿quién nace coliflor no puede morir orquídea o si?”.

Esto no pasó desapercibido para la influencer y le contestó defendiendo su forma de vestir asegurando que su pareja también le gusta lo que usa: “Que aburrida. Yo me visto como quiero cuando quiero, en todas mis formas paga bien. Mi novio (Jesse Davis) ama todas mis versiones. Si no te parece, deja de seguirme y ya”.

Pero eso no es todo, Josetty Hurtado comenzó a recordar sus diferentes facetas como la vez que actuó en la teleserie nacional ‘Mi amor, el wachimán’ y otros logros a lo largo de su carrera como make-up artist, creadora de contenido y actriz. “Pude ser una wachimana también. Me siento totalmente capacitada y versátil en convertirme en quien yo desee”.

Josetty Hurtado enfurece con empresaria. (Instagram)

Sin embargo y pese a la exposición pública, Marilu Vignati continuó arremetiendo en contra de Josetty Hurtado. “Me das tanta lástima. Con la oportunidad que tienes de transcender, solo te vulgarizas y vendes lo refinado como ‘basura’ . Podrías ser un ícono de refinamiento con todo lo que tienes en tus manos y ser un aporte para que tus seguidoras mejoren. Evoluciona y conviértete en un ejemplo”.

Finalmente, la exchica reality recalcó que todo lo que tiene es fruto de su arduo trabajo y esfuerzo. “Señora yo me saco la mugre trabajando. Yo sola hago absolutamente todo. Y hasta a Time Square llegué fruto de mi lucha diaria. Viva y deje vivir señora”.

Josetty Hurtado enfurece con empresaria. (Instagram)

Josetty Hurtado agradece el apoyo de sus seguidores

En las últimas horas, Josetty Hurtado se grabó para agradecer a todas las personas que le han enviado mensajes de aliento y sus muestras de cariño ante las críticas de la empresaria. “Quiero agradecerles por tanto mensajes de amor. Los he leído a muchos de ustedes. Por cada hater o gente enfermita que hay por ahí, tengo un millón más de seguidores que me aman y me quieren. Gracias por su apoyo y por reportar esa cuenta porque ya se estaba pasando de la raya. Los mensajes estaban siendo peores y seguían”, agregó.

Josetty Hurtado agradece el apoyo de sus seguidores tras ataques de empresaria. (Instagram)

