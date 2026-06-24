Caen 25 presuntos miembros de banda acusada de extorsionar a más de 190 unidades en Lima y Callao

El Ministerio Público ejecutó una orden de detención preliminar contra 25 integrantes de la presunta organización criminal “La Red del Silencio”, investigada por extorsionar a transportistas en el Callao y Lima Metropolitana. La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao y se desarrolló junto con diligencias complementarias, entre ellas el allanamiento de 21 inmuebles y la requisa de una celda en el penal de Lurigancho.
La medida judicial, dictada por 15 días, se sustentó en la hipótesis fiscal sobre un esquema delictivo que habría operado desde años anteriores, con una mayor incidencia durante el 2025. Para la Fiscalía, el núcleo de acciones se concentró en el sector de Oquendo, en el Callao, y se extendió a distritos como San Martín de Porres y Los Olivos, además de otros puntos de Lima Metropolitana.
PUBLICIDAD
Según la investigación, las principales víctimas fueron empresas de transporte público formal e informal, entre ellas Translima y Holding Real Express S.A. La lista de agraviados también incluyó a propietarios, choferes, cobradores y otros trabajadores del rubro. El despacho fiscal estimó que alrededor de 190 unidades vehiculares, distribuidas en distintas rutas, resultaron afectadas; entre los tramos mencionados figura la avenida Izaguirre.
Las pesquisas describieron un mecanismo de cobro basado en pagos diarios por unidad, con montos que oscilaban entre S/10 y S/40, con exigencias que en algunos casos llegaron a S/70 por día. Para sostener las presiones, los investigados habrían utilizado grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales desde donde enviaban mensajes intimidatorios dirigidos a los transportistas.
PUBLICIDAD
La Fiscalía sostuvo que esas comunicaciones incluyeron amenazas contra la vida, la integridad y el patrimonio de las víctimas. De acuerdo con la tesis fiscal, también incorporaron imágenes de armas de fuego y explosivos, además de advertencias orientadas a imponer miedo y asegurar el pago. En paralelo, el Ministerio Público investiga una posible vinculación de la red con atentados contra vehículos, disparos contra conductores y otros episodios de violencia que habrían tenido como finalidad reforzar el cobro de las cuotas extorsivas.
Con la ejecución de la detención preliminar, el Ministerio Público anunció que continuará con diligencias para establecer responsabilidades penales y precisar el alcance de las conductas atribuidas a los intervenidos.
PUBLICIDAD
Canales contra la extorsión
El Ejecutivo activó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio sin costo, confidencial y operativo las 24 horas. A través de esta vía, la población puede alertar sobre hechos de extorsión y solicitar protección policial inmediata. El sistema articula respuestas con la Central de Emergencias 105 y permite remitir elementos de prueba, como audios o videos.
- Línea 1818: canal de emergencia para denunciar extorsiones.
- Celular 942841978: número directo para reportes y avisos.
- Comisarías: sedes distritales para formalizar denuncias.
- Depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de las investigaciones.
La extorsión no afecta únicamente a choferes y compañías de transporte. También impacta a propietarios de negocios, como bodegas, gimnasios y otros comercios barriales, que reciben intimidaciones y exigencias de pago para seguir operando o evitar ataques. Entre las presiones figuran amenazas contra familiares, daños a locales y cobros de periodicidad semanal.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Dónde ver México vs Chequia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo A del Mundial 2026
Los ‘aztecas’ buscan cerrar el grupo con puntaje perfecto de cara a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Mientras que su rival de turno sueña con la clasificación. Conoce cómo seguir el encuentro
Milett Figueroa corona a la candidata equivocada en el Miss Morropón y desata críticas de Magaly Medina: “No sabía ni quién ganó”
La expareja de Marcelo Tinelli volvió a la conducción y fue cuestionada tras coronar a la participante equivocada y confundir el nombre de una representante del certamen. Magaly Medina no dejó pasar el incidente y lanzó duras críticas
Monserrat Seminario afirma que se encargaba de Melcochita y Heydi Amado le responde: “La que lo atendía era yo”
El ingreso de emergencia del comediante por un pico de azúcar y presión alta terminó en una disputa pública, con reproches sobre su cuidado y versiones enfrentadas entre su expareja y su actual pareja
Dónde ver Brasil vs Escocia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo C del Mundial 2026
Con el posible regreso de Neymar Jr, el equipo de Carlo Ancelotti buscará cerrar la fase de grupos con una victoria para consolidarse como el primero de su zona
Shirley Arica niega beso con su ex tras ampay y revela qué le dijo Pablo Heredia: “Soy coqueta por naturaleza”
La influencer visitó el programa de Magaly Medina para aclarar las imágenes de su salida nocturna con su expareja y descartó cualquier acercamiento romántico, al insistir en que solo compartieron un baile
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD