César Acuña podría ser condenado hasta por 6 años en prisión si se comprueba tráfico de influencias

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso.

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, y varios congresistas de su bancada, entre ellos, la presidenta del Congreso, Lady Camones, se encuentran en el ojo de la tormenta luego que se filtrara un audio que da a conocer un presunto tráfico de influencias , delito por el que podría ser condenado a seis años de prisión.

El delito de tráfico de influencias se configura cuando una persona con influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, un donativo, promesa o beneficio con el fin de interceder ante un funcionario público que ha de conocer o conoce un caso judicial o administrativo.

Como se recuerda, Acuña Peralta fue grabado por un miembro de su bancada cuando le daba órdenes a la titular del Parlamento para dar agilidad a un proyecto de ley que lo beneficiaría a él con un baño de popularidad y aceptación de la población perteneciente a la región por la que él postula como candidato a gobernador.

“¿Qué está haciendo Acuña cuando le ordena a la presidenta de un poder del Estado agilizar la aprobación de un proyecto que él necesita para su campaña? Lo que él está haciendo es tráfico de influencias”, enfatizó el periodista Beto Ortiz en la última edición de su programa.

De ser investigado y juzgado por este delito, César Acuña, quien actualmente no es funcionario público, podría pagar una pena con prisión de entre 4 a 6 años. Asimismo, le correspondería la inhabilitación con180 a 365 días-multa, según se establece en el código penal civil peruano.

En caso se tratase de un funcionario público, la pena privativa de la libertad sería de 4 hasta 8 años e inhabilitación con 365 a 730 días-multa.

El audio

El último sábado 3 de setiembre, el portal ‘EpicentroTV’ hizó público un audio que revela cómo César Acuña da órdenes a Lady Camones de aprobar un proyecto de ley sobre la creación del distrito Alto Trujillo, ya que ello lo favorecería en su postulación al gobierno regional de La Libertad.

“Aparte de eso, hoy tengo un proyecto que tienen que sacarlo estos días , el (nuevo distrito) Alto Trujillo, que es estratégico (…) El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores ”, se le oye decir al líder de Alianza para el Progreso.

César Acuña le exige a Lady Camones legislar a favor de su candidatura. (Andina)

En otro momento, también se le oye al candidato regional evaluar entre una posible moción de vacancia presidencial y el adelanto de elecciones. En todo momento, César Acuña habría primado por encima del bienestar y estabilidad política del país, sus intereses personales y la de su partido.

“Menos mal que a mí me tratan bien, a mí no me insultan, nada, pero ingeniero, por favor, y, ¿cuándo sale Castillo y cuando sale Castillo? Yo les he dicho: ¿por mí? Mañana, pero no hay votos, pues. Yo creo que debería haber un comunicado, un mensaje, no, para que los peruanos sepan que no estamos blindando a Castillo”, menciona Acuña Peralta.

Por su parte, María Acuña, hermana del líder de APP, pidió que se converse con los otros legisladores para que alcancen los 87 votos para vacar al mandatario, porque “si no lo sacamos a Pedro Castillo, ¡nos vamos a ir todos! ” y expresó que había que tener una “estrategia política” si querían sacar a la primera autoridad del Perú. “Yo creo que nosotros, como APP, también podemos presentar una moción de vacancia”, indicó.

“Problema que tiene Pedro Castillo, ya que es insostenible, ya. La hija esta presa, ellos vivirán presos…Está de por medio la familia y todo, y ¡Es un incapaz! Es lo más triste ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que APP debe tomar una decisión, de presentar una moción de vacancia también nosotros, para que se acumule con las otras mociones”, acotó.

