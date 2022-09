Apoyo a una vacancia contra Pedro Castillo, Edward Málaga y el proyecto de Alto Trujillo en nuevo audio entre César Acuña y APP

En un nuevo audio, César Acuña habló sobre Pedro Castillo. Video: Epicentro Tv

Tal como lo anunció la congresista María Acuña, hermana de César Acuña, en algún momento iban a salir más audios del líder de Alianza para el Progreso (APP) y los legisladores de la bancada. Ahora, Epicentro Tv difundió un nuevo audio en el círculo del actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad.

En esta nueva reunión, además de los parlamentarios, también estaban Luis Valdez, secretario general de APP y el consejero y excongresista Luis Iberico. No estuvo su hijo Richard Acuña. En este caso se debatió la vacancia presidencial y el adelanto de elecciones.

César Acuña comentó, en el audio, que debe haber una posición con respecto al tema del adelanto de elecciones. “Si la bancada dice que no está de acuerdo, no vamos a perder el tiempo. Y lo otro, si tenemos que, tiene que haber un compromiso de la bancada, cuando ya tengamos el acuerdo de bancada de los 87, vamos a pedir la vacancia”.

La cabeza de APP mencionó que su bancada cree que está apoyando al presidente Pedro Castillo y, por eso, es necesario publicar un pronunciamiento. Luego, hizo referencia a los ciudadanos que se acercan a él:

“Menos mal que a mí me tratan bien, a mí no me insultan, nada, pero ingeniero, por favor, y, ¿cuándo sale Castillo y cuando sale Castillo? Yo les he dicho: ¿por mí? Mañana, pero no hay votos, pues. Yo creo que debería haber un comunicado, un mensaje, no, para que los peruanos sepan que no estamos blindando a Castillo”.

Lady Camones también aparece en nuevo audio de César Acuña. (Andina)

César Acuña agregó que no le gusta que lo relacionen con el jefe de Estado, sobre todo, ahora que está postulando al Gobierno Regional de La Libertad.

En algún momento, María Acuña pidió que se converse con los otros legisladores para que alcancen los 87 votos para vacar al mandatario, porque “si no lo sacamos a Pedro Castillo, ¡nos vamos a ir todos!” y expresó que había que tener una “estrategia política” si querían sacar a la primera autoridad del Perú. “Yo creo que nosotros, como APP, también podemos presentar una moción de vacancia” , acotó.

“Problema que tiene Pedro Castillo, ya que es insostenible, ya. La hija esta presa, ellos vivirán presos…Está de por medio la familia y todo, y ¡Es un incapaz! Es lo más triste ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que APP debe tomar una decisión, de presentar una moción de vacancia también nosotros, para que se acumule con las otras mociones”, expuso.

Edward Málaga y el APRA

Luis Valdez, secretario general de APP, consideró que Edward Málaga puede ayudarlos con la moción de vacancia, pues el parlamentario no agrupado manifestó que ya tiene el texto y está “mejor sustentado que tesis de Pedro Castillo”.

Luego, agregó que hay un trasfondo político en el contexto electoral, sobre todo, ahora que César Acuña busca la gobernación de La Libertad. “Si yo no procedo, no ganan, entonces chau APP. Mira, se pierde la Región La Libertad, chau… chau… chau… APP”, dijo el líder de APP. “Como el APRA, caída libre”, interrumpió Valdez, quien aseguró que lo mejor era sumarse a la moción de vacancia de Málaga.

“Entonces APP salir al pedido de Málaga, a la moción de vacancia de Málaga. Entonces, él nos aguanta un poco, porque es caviar. Los caviares aguantan a nombre de Dios, pero entonces estamos respaldando, sin ser nosotros los interesados...así firmante, es él, pero nosotros ya definimos algo”, opinó.

Por su parte, Alejando Soto dijo que no prospera la vacancia, el único culpable sería Edward Málaga, pero no la bancada. María Acuña interrumpió para volver a explicar que no se debería presentar la moción de vacancia si no hay los 87 votos. Y Lady Camones agregó que solo se están adhiriendo.

“No, pero se podría conseguir, pues. Por el tema político, del presidente, que hay elecciones. Hay mucha presión de la prensa (...) O sea, la solución más próxima no es el adelanto de elecciones, porque en un mes o en dos meses, cae Castillo y, con él, de repente, caemos nosotros. Entonces, tenemos que ser responsables en ese sentido. El adelanto, yo pienso, mínimo un año. Y en un año, Castillo destrozó todo, a nosotros también”, planteó la titular del Congreso.

El congresista Edward Málaga se encuentra trabajando en una tercera moción de vacancia presidencial donde se sumaría APP, según un nuevo audio. (Andina)

Proyecto de Alto Trujillo y Bloque Democrático

Uno de los temas que más se trataron este viernes fue la insistencia de César Acuña a Lady Camones para que se aprueba una norma para la distritalización de Alto Trujillo y así beneficiarse con los electores de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se realizarán el próximo domingo 2 de octubre.

En otra parte de la conversación, un congresista no identificado declaró que “la bancada se compromete en que se dé el proyecto de Alto Trujillo” y pidió que luego se tiene que dar la vacancia del presidente Pedro Castillo, por lo que está acuerdo de adherirse a Málaga.

La bancada de APP coincidió en que se puede impulsar el adelanto de elecciones que, en algún momento, propuso la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pues el Bloque Democrático no pondrá el pie en el acelerador en ese tema, aunque César Acuña intercedió expresando que, más que nada, “es un gesto político, sabe que no hay votos”.

Pedro Castillo

César Acuña pidió a Lady Camones que, como presidenta del Congreso, vaya a visitar a las bases de las regiones, acompañado de otros legisladores de la bancada.

“No hay que dejarlo solo a Castillo que haga su show, es el mensaje (...) vuelvo a repetir, no hay que dejarlo a Castillo que salga solo al escenario, su escenario es el pueblo y ahí se luce, entonces acá, la presidenta del Congreso tiene que salir afuera y hacer audiencias públicas y contrarrestar a Castillo, ¿o no es así? Si no, no pueden ¿Está de acuerdo, usted, presidenta?”, indicó el líder de APP.

La titular del Parlamento contestó que está “trabajando de día y noche. 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana”.

