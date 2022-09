Olenka Zimmermann, Mónica Cabrejos y más conductoras que cautivaron al público en ‘Al Sexto Día’

'Al Sexto Día' se estrenó en el 2010 y ha tenido a dos principales presentadoras a su cargo. (Panamericana TV)

‘Al Sexto Día’, programa que se emite por la señal de Panamericana TV, se estrenó en septiembre de 2010. A través de los años, el espacio ha tenido a su cargo a dos principales conductoras: Olenka Zimmermann y Mónica Cabrejos, siendo esta última la presentadora actual. Sin embargo, pocos recuerdan que Karla Tarazona también formó parte del magazín.

Como es bien sabido, ‘Al Sexto Día’ se caracteriza por emitir reportajes de índole popular, así como también relacionados a la farándula nacional. Pero lo que más llama la atención de los televidentes es la presencia de la conductora principal, que se dedica a más que solo presentar las notas del programa.

Olenka Zimmermann

Formó parte de ‘Al Sexto Día’ desde el 2010 hasta el 2019, siendo el rostro principal del espacio televisivo. Según dijo en el programa ‘Amor y Fuego’, salió del programa de manera inesperada por decisión de una nueva productora, no porque ella así lo hubiera querido.

“Ni siquiera recibí una llamada. El programa lo hacía en vivo los sábados, era jueves, veníamos de vacaciones del 28 y 29 de julio y yo decía ‘qué raro que no me llamen a preguntarme si ya estoy en Lima. Entonces, llamo a una coordinadora y le pregunto cómo es la cosa. Me dice ‘¿no te has enterado?’ y yo ‘no, ¿qué ha pasado?’. Ahí me soltaron la bomba nuclear”, comentó Zimmermann.

Olenka Zimmermann dejó la conducción de 'Al Sexto Día' luego de 9 años al frente. (Panamericana TV)

En esa misma entrevista, responsabilizó directamente a Susana Umbert de su despido. “A mí me faltaban seis meses de contrato, el contrato se respeta por ley y ella se zurró en mi contrato, ni siquiera me terminó de pagar mi último sueldo, ni me dio la cara, es algo ilegal”.

Actualmente, la exfigura de Panamericana es conductora de ‘Crónica de impacto’, programa de Willax TV. Además, se ha atrevido a incursionar en OnlyFans, vendiendo sus fotos y videos a tan solo 7 dólares al mes.

Olenka Zummermann hará su debut en OnlyFans. (Instagram)

Mónica Cabrejos

Desde el 2019, la exbailarina se encarga de conducir el espacio de Panamericana TV, en reemplazo de Olenka Zimmermann, quien ha criticado el nuevo formato de ‘Al Sexto Día’ en más de una oportunidad. “No aporta nada, quien conduce tampoco”, dijo la estrella de OnlyFans al diario Ojo años atrás.

No pasó mucho para que Mónica Cabrejos defendiera su espacio televisivo. “Yo pienso que cuando una persona está feliz, pues no jo**, esa es la pura verdad. Razón por la cual deseo lo mejor para todos y en especial para ella. Porque si está bien físicamente, con salud, con trabajo, con pareja, va a dejar de jo**”. Yo no la conozco, ni la sigo”.

Este año, la exfigura de ‘Enemigos Públicos’ cumplió tres años a cargo de la conducción, por lo que se mostró agradecida con el público y con los televidentes. ‘’Vamos remando todos los días. Hacemos crónicas, experimentos sociales, hacemos en segmentos como en ‘carne propia’. Creo que el programa es una marca independiente de quien lo conduce. El estilo del programa está ya hecho’' contó.

Cabe resaltar que, según dijo Olenka Zimmermann, la actual presentadora de ‘Al Sexto Día’ fue contratada porque era “más económica de lo que ella cobraba”.

Mónica Cabrejos es la actual conductora de 'Al Sexto Día'. (Panamericana TV)

Karla Tarazona

En abril de 2021, la presentadora reemplazó a Mónica Cabrejos, ya que esta había dado positivo a la prueba del COVID-19. Aunque estuvo tan solo una semana, muchos recordaron su presencia en ‘Al Sexto Día’ debido a su peculiar forma de vestir, la cual habría cambiado por Rafael Fernández.

“Cuando a mí me dio covid, Karla me reemplazó en ‘Al Sexto Día’. Fue con una ropa un poquito aseñorada, y le dije por qué se vestía así. Alguien que estaba ahí dijo que era porque ya era señora. Y me dijo que sí, que ya era una señora casada”, manifestó Cabrejos en el programa de Magaly Medina.

Hoy en día, Karla Tarazona es conductora del programa ‘D’ Mañana’ y se encuentra atravesando una mediática separación con Rafael Fernández, popularmente conocido en el medio artístico como el ‘Rey de los huevos’.

Karla Tarazona reemplazó a Mónica Cabrejos en 'Al Sexto Día'. (Panamericana TV)

