Geiner Alvarado ya tenía tres expedientes fiscales con su nombre antes de ser nombrado por Pedro Castillo

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, participa en el XIV Consejo de Ministros Descentralizado en la región Loreto. (MVCZ)

Geiner Alvarado López, ex ministro de vivienda y actual titular de cartera de Transportes y Comunicaciones, no solo es investigado por presuntamente ser la cabeza de una red criminal, que habría buscado “copar importantes entidades del Estado con personas de estrecha confianza”, sino que antes de ingresar al gobierno de Pedro Castillo ya contaba con tres expedientes fiscales por el presunto delito contra la administración pública, falsificación de documentos y aprovechamiento indebido del cargo.

De acuerdo al semanario Hildebrandt en sus trece el 25 de junio de 2019, Geiner Alvarado, ingeniero de profesión, fue nombrado como director regional de Transportes y Comunicaciones en Amazonas por el gobernador Oscar Altamirano. Tres meses después de asumir ese cargo, Alvarado fue denunciado por favorecer a una empresa contratista por pagarle cerca de S/ 100 mil de exceso.

Entonces, el órgano de control del Gobierno Regional de Amazonas le inició un proceso disciplinario sancionador y determinó que Alvarado había incurrido en irregularidades en el cargo, por lo que fue sancionado con seis meses de suspensión en su cargo sin goce de haberes.

Geiner Alvarado no renunciará a su cargo de ministros, según su abogado (Andina)

Según el semanario, las denuncias de Alvarado lo hacían el hombre indicado para que los financistas de la campaña de Pedro Castillo, denominados “los Chiclayanos” lo respalden como ministro de Vivienda, y así poder obtener licitaciones conversadas.

Las tres investigaciones fiscales están consignadas en la declaración jurada de intereses que Geiner Alvarado entregó el 9 de agosto de 2021 a la Contraloría General de la República,

Documentos en su contra

Por otro lado, las declaraciones que Geiner Alvarado dio a la Fiscalía sobre la responsabilidad de decretos supremos para iniciar la ejecución de cuestionadas obras en Anguía (Chota, Cajamarca), cuando era el titular de la cartera de Vivienda, no se condicen con emails y documentos revelados recientemente.

Alvarado había indicado a la Fiscalía que el Decreto de Urgencia 102-2021, del 29 de octubre del 2021 y que autorizó las obras fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero correos señalarían que fueron trabajados desde el ministerio de Vivienda cuando este estaba bajo su mandato.

Sin embargo, el diario El Comercio dio a conocer un correo electrónico enviado entre funcionarios del viceministerio de Construcción y Saneamiento y otros oficios del ministerio de Vivienda que dan indicios de que el Decreto de Urgencia se elaboró desde el sector de Vivienda cuando Alvarado era su ministro.

No renunciará

En tanto, pese a que la Fiscalía de la Nación lo investiga por pertenecer a una presunta organización criminal que manejaba irregularmente las licitaciones de obras públicas y en el Congreso de la República podría censurarlo, Geiner Alvarado no renunciará al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“No se evalúa una renuncia en el cargo, no hay forma. Recordemos que el ministro (Geiner Alvarado) se encuentra en un ministerio diferente a donde la Fiscalía realiza las investigaciones, que es el sector Vivienda. Entonces, no hay manera de que obstaculice el proceso indagatorio del Equipo Especial, porque no tiene injerencia, más allá del pedido que realiza un sector del Congreso”, dijo Percy Ipanaqué, su abogado, al diario La República.

