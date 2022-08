Ruth Luque señala que ministro Geiner Alvarado debe ser apartado del cargo

Geiner Alvarado rechaza implicaciones en temas delictivos.

Los recientes cambios ministeriales del presidente Pedro Castillo han sido cuestionados por quienes hace un año se mostraban como aliados del gobierno de turno. Tal es el caso de la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, quien señaló que Geiner Alvarado, ministro de Transportes y Comunicaciones e investigado por la Fiscalía, no debería continuar en el cargo.

En un momento tuve una posición individual de que el ministro (Geiner) Alvarado no debería seguir en el cargo (en el MTC), es una persona que está involucrada en presuntos actos (de corrupción)”, dijo Luque sobre el ministro que ha sido citado por el Congreso para responder un pliego interpelatorio a partir de una supuesta reunión sostenida con el empresario Hugo Espino, quien en la actualidad se ha adherido a la colaboración eficaz.

Alvarado quien según la Fiscalía estaría involucrado en una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo acudirá al Congreso. Luque afirmó que “tiene la obligación política de explicarle a la ciudadanía” lo que sucedió cuando ocupada el cargo de ministro de Vivienda debido a las investigaciones de la Fiscalía en su contra por su presunta participación en una organización criminal en Palacio con supuestas licitaciones irregulares.

Geiner Alvarado, ex ministro de Vivienda y ahora ministro de Transporte. (Andina)

“Muchas de las preguntas están orientadas en ese tema y, en realidad, el Congreso no tiene que cumplir la labor de la Fiscalía, ya que no investiga en materia penal, eso lo determinará el Ministerio Público”, dijo la representante del Cusco sobre el pliego interpelatorio que deberá responder ante la representación nacional. Asimismo, Luque lamentó que el presidente no haya aprovechado la oportunidad para retirarlo del cargo.

“El presidente (Pedro Castillo) tuvo la oportunidad de cambiarlo. Debió hacerlo porque creo que su prioridad debería ser esclarecer los hechos que se están investigando en la Fiscalía. Cambiarlo de un ministerio (...) a mí no me parece que es la posición política más adecuada”, dijo sobre la situación del cuestionado ministro.

Interpelación aprobada

El Congreso del Perú aprobó la interpelación contra Geiner Alvarado, ministro de Transporte y Comunicaciones para que se presente ante el Pleno tras las investigaciones en su contra por presuntas licitaciones fraudulentas que se realizaron cuando era titular de Vivienda.

La citación está programada para el lunes 5 de setiembre a las 15:00 horas para que el funcionario responda el pliego de 14 preguntas con el fin de esclarecer su participación en dichas ejecuciones de obras que también vinculan al presidente Pedro Castillo.

Ministro Geiner Alvarado viene siendo investigado por presuntamente integrar una organización criminal.

Con 86 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso dio el visto bueno a la admisión de la moción 3636. Recordemos que la parlamentaria Norma Yarrow fue quien solicitó e incentivó esta propuesta contra el cuestionado ministro.

Además, se conoció que este pedido contó con las firmas de parlamentarios de las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP) e Integridad y Desarrollo.

Como se recuerda, la Fiscalía abrió una carpeta para iniciar las indagaciones contra el funcionario del Estado, luego de que sea sindicado como parte de una organización criminal en la que supuestamente, Castillo Terrones sería el líder, mientras que Lilia Paredes la coordinadora.

A Alvarado, la Fiscalía le atribuye una posible participación en las cuestionadas licitaciones para la ciudad de Cajamarca a través de un decreto de urgencia que emitió el jefe de Estado en el 2021. Sin embargo y tras investigaciones del Ministerio Público, todo esto sería la “fachada” de una red de corrupción para cobrar por lo bajo y enriquecerse de manera ilícita.

