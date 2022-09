Geiner Alvarado no renunciará al Ministerio de Transportes pese a investigación de la Fiscalía

Geiner Alvarado rechaza “tajantemente” pertenecer a una organización criminal. Foto: Agencia Andina

A pesar de que la Fiscalía de la Nación lo investiga por pertenecer a una presunta organización criminal que manejaba irregularmente las licitaciones de obras públicas y en el Congreso de la República podría censurarlo, Geiner Alvarado no renunciará al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“No se evalúa una renuncia en el cargo, no hay forma. Recordemos que el ministro (Geiner Alvarado) se encuentra en un ministerio diferente a donde la Fiscalía realiza la investigaciones, que es el sector Vivienda. Entonces, no hay manera de que obstaculice el proceso indagatorio del Equipo Especial, porque no tiene injerencia, más allá del pedido que realiza un sector del Congreso”, dijo Percy Ipanaqué, su abogado, al diario La República.

De otro lado, la defensa legal de Geiner Alvarado sostuvo que evalúan entregar el pasaporte ante un eventual pedido fiscal de impedimento de salida del país. “Nosotros no descartamos, desde la defensa del ministro, considerar que entregue su pasaporte ante un posible impedimento de salida solicitado por la Fiscalía. Aunque, en este caso se está cumpliendo con asistir a todas la citaciones que realiza el Equipo Especial”, añadió.

Además, el letrado Ipanaqué mencionó que Geiner Alvarado está incluido en las pesquisas del Ministerio Público solo por las acusaciones vertidas por la exviceministra Elizabeth Añaños y el empresario Hugo Espino. Indicó que ambos personajes deberán muestras las pruebas que sustentan las acusaciones contra el actual titular de la cartera de Transportes.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) cuenta con una cartera de 22 proyectos de saneamiento rural para Loreto.

“La tesis fiscal señala que el Ministerio de Vivienda financia proyectos en las municipalidad, pero quien lo hace es el Ministerio de Economía y Finanzas. No hay ninguna prueba. Todas las acusaciones son sindicaminentos tanto del empresario Hugo Espino y de la exviceministra Elizabeth Añaños, que están en calidad de colaboración eficaz y que tendrán que demostrarlo”, apuntó.

Organización criminal

El Equipo Especial de la Fiscalía contra la corrupción del poder, a cargo de la fiscal superior Marita Barreto, tiene como hipótesis que existió una organización criminal que manejaba irregularmente las licitaciones públicas en Cajamarca. En el documento al que accedió Infobae, la cabeza de esta estructura habría sido el presidente Pedro Castillo. Uno de los lugartenientes de esta red sería el ministro de Transportes, Geiner Alvarado.

“Se buscó copar importantes estamentos estatales con personas de estrecha confianza, como es el caso de la cartera del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyo titular es Geiner Alvarado López, y permitiría ejecutar diversas modalidades delictivas, entre ellas, la modalidad denominada: licitaciones públicas fraudulentas”, señala la tesis fiscal.

“En el presente caso, algunas empresas eran instrumentalizadas para obtener la buena pro de obras públicas por ingentes sumas de dinero, a pesar de no contar con requisitos exigidos por ley a fin de obtener la misma, pero que, sin embargo, al tener el control de los nombramientos y del aparato estatal, estos eran direccionados a fin de favorecer en aquellos procesos en los que los integrantes tenían interés de que gane el mismo, previamente concebido para dicho fin”, se indica.

Edward Málaga si se logra vacar a Pedro Castillo, se debe convocar a nuevas elecciones generales. (Andina)

“Geiner Alvarado López, Ministro de Vivienda y Construcción también habría tenido vínculos con los investigados, al haberse reunido con José Nenil Medina Guerrero y Hugo Espino Lucano, para posteriormente ser beneficiarios de la buena pro de diversas obras promovidas y financiadas por dicha cartera; sin embargo, no siendo este Despacho Fiscal competente para conocer estos hechos materia de investigación, al tratarse de altos funcionarios de Estado, conforme lo establece el art. 99° de la Constitución Política del Perú, debe ponerse a conocimiento de la Fiscalía de la Nación, para su conocimiento y proceda conforme a sus atribuciones”, se lee en la resolución.

Pese a esta grave acusación, el presidente Castillo mantiene a Alvarado en el Ministerio de Transportes. El Congreso aprobó interpelarlo el próximo lunes a las tres de la tarde. El funcionario deberá responder el pliego de 14 preguntas sobre su participación en licitaciones fraudulentas que se realizaron cuando era titular de la cartera de Vivienda.

