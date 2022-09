Documentos desmentirían versión que ministro Geiner Alvarado dio a la Fiscalía

Geiner Alvarado, ex ministro de Vivienda y hoy ministro de Transportes y Comunicaciones. (Andina)

Las declaraciones que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado López, dio a la Fiscalía sobre la responsabilidad de decretos supremos para iniciar la ejecución de cuestionadas obras en Anguía (Chota, Cajamarca), cuando era el titular de la cartera de Vivienda, no se condicen con más emails y documentos revelados recientemente.

Alvarado había indicado a la Fiscalía que el Decreto de Urgencia 102-2021, del 29 de octubre del 2021 y que autorizó las obras fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero correos señalarían que fueron trabajados desde el ministerio de Vivienda cuando este estaba bajo su mandato.

Sin embargo, el diario El Comercio dio a conocer un correo electrónico enviado entre funcionarios del viceministerio de Construcción y Saneamiento y otros oficios del ministerio de Vivienda que dan indicios de que el Decreto de Urgencia se elaboró desde el sector de Vivienda cuando Alvarado era su ministro.

Presentan moción de interpelación contra el ministro Geiner Alvarado. (Andina)

Mail de viceministerio

El correo mencionado es del 18 de octubre de 2022. Ahí el viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Ernesto Hernández Campanella, se dirige a directores de oficina de su sector y menciona que el Ministerio de Vivienda busca gestionar el financiamiento de obras indicadas en Decreto Supremo ante el MEF.

“Como ustedes conocen, en las gestiones que nuestro ministerio viene desarrollando con el Ministerio de Economía para conseguir financiamiento, tanto para proyectos de saneamiento urbano y rural como de viabilidad e infraestructura urbana (...), se requiera ejecutar la priorización de los proyectos a fin de que considere solamente proyectos cuyos montos se encuentren por debajo de los S/ 10 millones, a fin de lograr el financiamiento de una mayor cantidad proyectos”, se menciona en el correo.

Por otro lado, el expediente complementario del proyecto que envió el ministro Geiner Alvarado a la PCM, mediante su secretario general Durich Whittembury, para sustentar el proyecto solo está firmado por el ministerio de Vivienda y no por personal de parte del MEF.

En el mencionado expediente de 400 páginas también se solicitaba financiamiento para obras ya aprobadas que requerían desembolsos. Entre ellas se encuentra el proyecto de agua potable en localidades de Anguía y que se adjudicaron a la empresa Destcom Ingeniero y Arquitectos de Hugo Espino.

Cabe indicar que a través del Decreto de Urgencia se destinó presupuesto para la Municipalidad Distrital de Anguía, quien tiene como alcalde a José Nenil Medina, hoy con prisión preventiva.

Por su parte, el abogado del ministro Geniner Alvarado, Percy Ipanaqué, mencionó al diario El Comercio que cuando su defendido estuvo al mando del ministerio de Vivienda “jamás se calificó estos proyectos”, ya que estaban aprobados desde enero de 2021 y se encontraban “en orden de espera para ser financiados”.

No renunciará

En tanto, pese a que la Fiscalía de la Nación lo investiga por pertenecer a una presunta organización criminal que manejaba irregularmente las licitaciones de obras públicas y en el Congreso de la República podría censurarlo, Geiner Alvarado no renunciará al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“No se evalúa una renuncia en el cargo, no hay forma. Recordemos que el ministro (Geiner Alvarado) se encuentra en un ministerio diferente a donde la Fiscalía realiza las investigaciones, que es el sector Vivienda. Entonces, no hay manera de que obstaculice el proceso indagatorio del Equipo Especial, porque no tiene injerencia, más allá del pedido que realiza un sector del Congreso”, dijo Percy Ipanaqué, su abogado, al diario La República.

