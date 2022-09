Ethel Pozo revela cómo bajó 7 kilos en un mes antes de su boda con Julián Alexander | TikTok

Todas las mujeres quieren verse hermosas el día de su boda. Es por ello que Ethel Pozo se sometió a una dieta estricta a puertas de su matrimonio con Julián Alexander, logrando bajar 7 kilos en menos de un mes. La conductora de ‘América Hoy’ dio detalles de su proceso de adelgazamiento en un video publicado en TikTok.

En el clip, la hija de Gisela Valcárcel empezó contando que ha sufrido problemas de sobrepeso desde la temprana edad de 11 años. Ya cuando se convirtió en madre por segunda vez, decidió someterse a una cirugía de manga gástrica, la cual la ayudó a mantener un peso saludable hasta la fecha.

“Tenía 80 kilos y me empezó a pasar factura el tema de la salud. Me empezó a doler el nervio ciático. No podía dormir y roncaba. Tenía dolores de cabeza y mis triglicéridos se elevaron a mil, igual que el colesterol. Por eso acudí al médico y me operé hace 13 años”, manifestó la presentadora.

A pesar que la operación la hizo adelgazar considerablemente, Pozo continuó asistiendo al nutricionista. “Yo sé que eso es para siempre, la operación no acaba con el tema de subir y bajar. Yo siempre seré la persona que ama cocinar, a mí me relaja engreír a mi familia con alguna receta y me gusta salir a comer con ellos”, sostuvo.

(Foto: Instagram/ Captura de pantalla)

Dieta poco antes de la boda

Ethel Pozo contó que una de sus metas era adelgazar 7 kilos para lucir una figura más esbelta el día de su boda. Su nutricionista le recomendó varios tips para que lograra su objetivo lo antes posible sin atentar contra su propia salud.

“Mi doctor dijo que tenía que dormir temprano. Así como lo escuchan, es súper importante dormir temprano, antes de las 22:00 horas, es básico. A veces hacemos dietas rigurosas y no bajamos nada porque el sueño es muy importante”, manifestó.

Asimismo, su médico le prohibió salir a comer a la calle por un mes. “Yo mismo me he preparado todas mis comidas, desayuno, almuerzo y cena. No puedo picar nada entre comidas. Todo lo hago yo misma en mi olla. Puedo comer de todo, pero todo natural y hecho por mis manos”, sostuvo.

Finalmente, la prometida de Julián Alexander se mostró feliz por haber conseguido bajar de peso tan rápido y aseguró que “abraza su contextura mendiana porque siempre seré así”.

Ethel Pozo se sometió a una dieta estricta para bajar 7 kilos en menos de un mes. (Instagram)

Escogió su vestido de novia

A través de sus redes sociales, Ethel Pozo dio a conocer que realizó un evento privado al que asistieron sus amigas más cercanas. La celebración que realizó se llama “Say yes to the dress”, el cual consiste en que ella y sus amigas vean los diferentes vestidos de novia , escogiendo uno de ellos para que la hija de Gisela lo lleve puesto el día del matrimonio.

“Y se acerca poco a poco el día soñado. Me siento tan agradecida de verdad. Mis hijas, mi novio, mi familia y por supuesto mis amigas, son sin duda las personas que hacen que mi risa cada vez sea más y más increíble”, empezó diciendo en sus publicación de Instagram.

Asimismo, la conductora señaló que a este evento solo asistieron sus amigas más cercanas, con quienes ha compartido durante años, dejando en claro que Melissa Paredes no pertenece a este circulo cercano pese a que la modelo le presentó a su futuro esposo.

Ethel Pozo escoge vestido de novia. (Instagram)

