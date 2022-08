Ethel Pozo escogió su vestido de novia en íntimo evento a la solo asistieron sus amigas. | Instagram

Ethel Pozo se casará pronto con el productor Julián Alexander, por lo que la conductora de ‘América Hoy’ viene alistando los últimos detalles de su boda, como la elección de su vestido de novia para esta fecha tan importante. A través de sus redes sociales la comunicadora dio a conocer que realizó un evento privado al que asistieron sus amigas más cercanas.

De acuerdo a la engreída de Gisela Valcárcel, la celebración que realizó se llama “Say yes to the dress”, el cual consiste en que ella y sus amigas vean los diferentes vestidos de novia, escogiendo uno de ellos para que Ethel lo lleve puesto el día del matrimonio.

“Y se acerca poco a poco el día soñado. Me siento tan agradecida de verdad. Mis hijas, mi novio, mi familia y por supuesto mis amigas, son sin duda las personas que hacen que mi risa cada vez sea más y más increíble ”, empezó diciendo en sus publicación de Instagram.

Asimismo, Ethel Pozo señaló que a este evento solo asistieron sus amigas más cercanas, con quienes ha compartido durante años, dejando en claro que Melissa Paredes no pertenece a este circulo cercano pese a que la modelo le presentó a su futuro esposo.

“ Mis mejores amigas de toda la vida, las del cole e infancia, a este lindo “Say yes to the dress”, evento en el cual fuimos a Pronovias para que conozcan todo sobre las últimas colecciones en vestidos de novias y me ayuden a escoger”, añadió.

Los detalles del evento

A través de sus historias de Instagram, Ethel Pozo mostró que este evento contó con la presencia de un bartender que ofrecía diversos cócteles rosas y varios champanes de la marca Riccadonna para hacer el brindis.

Asimismo, el salón estaba decorado con diferentes globos en forma de corazón, mientras que a las invitadas les daban una paleta con el que podían dar el visto bueno o malo del vestido que quería la conductora de ‘América Hoy’.

Recordemos que la hija de Gisela Valcárcel y Julián Alexander darán este importante paso el próximo 10 de setiembre del 2022. De acuerdo a la información que difundió Magaly Medina, la boda tendría el costo de 150 mil dólares y se realizaría en una casa de Pachacamac.

Ethel Pozo escoge vestido de novia. (Instagram)

Ethel Pozo ya recibe regalos

Aunque faltan varias semanas para la boda, Ethel Pozo informó que sus invitados ya le han empezado a mandar algunos regalos para su matrimonio, por lo que se mostró bastante agradecida con sus amigos cercanos.

En sus redes sociales ella expresó su felicidad por la consideración que le tienen muchos personas cercanas a ella. “Nos van llegando”, “¡Qué emoción!”, “Qué lindo día. Cuánto amor”, escribió.

SEGUIR LEYENDO