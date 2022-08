Michelle Alexander preparó una cena especial para recibir a Ethel Pozo antes de la boda con su hermano

Michelle Alexander preparó cena para Ethel Pozo. (Instagram)

Ethel Pozo y Michelle Alexander se lucieron compartiendo tiempo juntas. Luego de que se rumoreara que entre la productora y la conductora de televisión no existía una buena relación, todo habría quedado atrás y posaron para las redes sociales.

Fue la noche del martes 23 de agosto que la productora de ‘Luz de Luna’ preparó una sorpresa para su hermano y su novia, quienes en unas semanas contraerán nupcias. La pareja llegó hasta la casa de Alexander para disfrutar de una cena en familia, como parte de la confraternidad de la pareja.

A través de las redes sociales, fue Michelle Alexander quien compartió una fotografía de la mesa lista para la cena que tendrían y etiquetó a todos los que se encontraban en el lugar, quienes son los familiares de los hermanos Alexander.

Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel publicó cada uno de los detalles que tuvo su futura cuñada en este recibimiento. Desde la entrada con un mensaje para la novia, hasta los postres que comió pese a que se encontraba a dieta.

Michelle Alexander preparó cena para Ethel Pozo antes de su matrimonio. (Instagram)

En los clips publicados por al conductora de ‘América Hoy’, se ve una entrada con flores y velas y se lee la frase “Here comes the Bride”, dándole la bienvenida. Además de una larga mesa en tonos rojos y morados con flores y velas para decorar y disfrutar de la velada.

Tras ello, Ethel Pozo y Julián Alexander, posaron junto a Michelle Alexander muy sonrientes. Seguido, compartió un video de los postres con los que se lució la cuñada esta noche y que, hicieron romper la dieta a la hija de Gisela Valcárcel. Ethel Pozo se mostró muy feliz con este encuentro.

Ya le entregó el parte

Días antes, Michelle Alexander había declarado que aún no había recibido el parte del matrimonio de su hermano y Ethel Pozo. La jurado de ‘La Gran Estrella’ comentó que no tenía la invitación en sus manos, pero que no tenía nada que ver con que no la quisieran en la boda.

Frente a ello, señaló que tenía ya una cena familiar planeada y allí era probable que se formalizara la invitación. Y todo parece indicar que así se dio. “No me ha llegado, pero noo... Esta semana hemos quedado en cenar en mi casa y supongo que será una linda noche”, comentó en aquel entonces Michelle Alexander.

Michelle Alexander cuenta que Ethel Pozo y Julián Alexander cenarán en su casa esta semana. | América Hoy.

¿Cuándo se casan Ethel Pozo y Julián Alexander?

Luego de que poco a poco comenzaran a revelar detalles de su matrimonio, se conoció la fecha y hora del matrimonio de la hija de Gisela Valcárcel y el hermano de Michelle Alexander. La ceremonia se realizará el 10 de setiembre a las 16:00 horas en un fundo de Pachacamac.

Como se recuerda, Julián Alexander le pidió matrimonio a Ethel Pozo a los seis meses de iniciar su relación. La propuesta se dio en un viaje familiar a las Islas Mujeres en Cancún, Mexico. Allí le pidió la mano delante de todas sus hijas y lo compartieron con sus seguidores mediante las redes sociales.

