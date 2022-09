Pareja de Leonard León explotó contra Karla Tarazona: “Ha hecho de su vida un circo”

Olenka Cuba no soportó que Leonard León se calificado como un "mal padre".

Olenka Cuba salió en defensa de Leonard León, su pareja, luego que diversos programas de espectáculos dieran a entender que el cumbiambero no le pasa una manutención a Karla Tarazona, madre de sus dos hijos. La modelo también arremetió contra la conductora de ‘D’ Mañana’ y hasta contra Magaly Medina.

Como se recuerda, el lío empezó porque Rafael Fernández aseguró que seguirá pagando los estudios de los hijos mayores de su expareja porque estos “no tienen papá”. Pronto, León lo llamó “asno” por hablar de sus pequeños, algo que no le cayó bien a figuras como la ‘Urraca’, Janet Barboza y Rodrigo González.

Ellos le recordaron que él no le pasa dinero a Karla Tarazona. Incluso, lo calificaron de “sinvergüenza” y señalaron que no debería llevar el título de padre. Estas declaraciones enfurecieron a Olenka Cuba, pareja del cumbiambero, quien decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram.

Los llamó “franeleros”

Olenka Cuba no toleró que los programas de TV hablaran sobre Leonard León y su rol como padre sin pruebas en mano. Según cree, los medios han tomado partida a favor de Karla, ya que es ella quien genera rating debido a su mediática separación de Rafael Fernández.

“Bueno, ya que esta sobona me menciona, te voy a aclarar varios puntos a ti y a toda esa gente franelera y ‘amigos’ de la otra ‘señora’ que tanto la defienden y tratan de victimizar como sea, todo porque les da los shows y primicias que ustedes necesitan, algo que Leonard no necesita vivir de escándalos ni vendiendo su vida como a la que ahora tratas de ‘víctima’”, señaló en un inicio.

“¿Por qué no publican cada voucher que Leonard cada mes le deposita a la ‘señora’?. ¿Dicen que no pasa ni un sol? ¿Por qué no se atreven a decirlo? Y se van por la rama más fácil porque saben que no es verdad y no pueden asegurar eso porque les puede llegar su demanda. Los reto a que digan que Leonard no pasa ni un sol”, añadió.

Pero no solo eso, también dio a entender que el monto que envía Leonard León es de acuerdo a las necesidades de los niños. “ Que esa señora no quiera vivir su realidad y pretenda vivir como rica, ese ya no es problema de Leonard ”, dijo.

Comunicado de Olenka Cuba en defensa de Leonard León. (Instagram)

Furiosa con Karla Tarazona

Asimismo, la pareja de Leonard León resaltó que Karla Tarazona fue realmente quien expuso a sus hijos al escrutinio público, ya que “con su marido o exmarido tuvieron la conchudez de denunciar a Leonard por violencia psicológica contra sus hijos”.

“¿Te parece bien lo que hicieron? ¿Quién ha venido años utilizando a sus hijos, mencionándolos programa tras programa y paseándose con maridos diferentes? Ahora que ella se separa, y lo primero que hace en su comunicado para dar mena es mencionarlos”, agregó.

Luego, indicó que la versión de presentadora de TV no es necesariamente la real. “El morbo y el dinero llama más, haciendo daño a una persona sin pruebas y hablando a la ligera, diciendo ‘ella dijo esto de él’. ¿Se le va a creer a una persona que solo ha hecho un circo de su vida?”, sostuvo.

Olenka Cuba se pronunció en contra de Karla Tarazona. (Instagram)

Olenka Cuba se pronunció en contra de Karla Tarazona. (Instagram)

Mensaje a Magaly Medina

Cuba no perdió la oportunidad para dirigirse a la ‘Urraca’. “ A la señora MASCALY, sé que nos tienes bronca solo por el simple hecho de que somos amiga de tu máxima rival. Por eso sabemos que nunca serías imparcial y como sea defenderás a la otra ‘señora’ que tanto la sobonea y que siempre la va a justificar como sea”, dijo.

Olenka Cuba cuestionó la parcialidad de Magaly Medina como periodista. (Instagram)

