Leonard León acusó a Karla Tarazona de haber insultado a Olenka Cuba en conciliación

Leonard León cansado de Karla Tarazona salió a responderle con todo. (Foto: Instagram)

Guerra declarada. Leonard León utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que se cansó de los constantes ataques que recibe por parte de la mamá de hijos, Karla Tarazona. El cumbiambero desmintió lo dicho por la conductora de televisión, quien aseguró que solo fue a ver a sus hijos dos veces en todo el 2021.

De acuerdo al cantante, la animadora lo único que sabe hacer para destacar en la prensa es hablar sobre él, por lo que ya no se encuentra dispuesto a seguir escuchándola sin responder.

“Me levanto y encuentro que esta señora sigue hablando de mí, ¿no se cansa? ¿No tiene otro talento para sobresalir por sus propios medios? Utilizando a mis hijos y a m í”, dijo en un primer momento Leonard León.

En sus confesiones, el cumbiambero contó que invitó dos veces a Karla Tarazona a conciliar por la variación de régimen de visitas; sin embargo, ella no se presentó en la primera cita y a la segunda solo fue para insultarlo junto a Olenka Cuba.

“Se te invitó a conciliar por la variación de régimen de visitas, en la primera invitación no se te dio la gana de ir, la segunda solamente fuiste a insultar a Olenka e insultarme a mí junto a tu abogado . No se llegó a ningún acuerdo por tu culpa”, escribió.

Asimismo, Leonard León dejó en claro que es ella la que no le permite ver a sus hijos, pues cuando él los inscribió en una academia de fútbol, donde siempre los iba a ver, Karla Tarazona decidió retirarlos sin motivo algunos.

“Desde hace mucho me parece extraño que recién quieras que los vea a mis hijos cuando te negabas y ponías excusas. Te hago recordar que los sacaste de una academia de fútbol de Chorrillos, la cual yo pagaba y sabiendo tú que yo los iba a ver ahí, los retiraste para que no los vea e hiciste un lío para que despidieran a la señora que me comunicaba con ellos”, añadió.

Karla Tarazona utilizó su Instagram para revelar la decisión del juez en su juicio contra Leonard León. (Foto: Instagram)

NUNCA DEJÓ DE PASAR PENSIÓN

De acuerdo a Leonard León, él nunca dejó de depositar la pensión de alimentos para sus hijos durante los últimos años, el cual era un monto de más de 3 mil soles mensuales. Sin embargo, debido a la pandemia, los último años estuvo pasando menos de la cantidad acordada.

“Te hago recordar que durante muchos años a mis hijos le he pasado una pensión de 3 mil soles mensuales, lo cual se supone que es mitad, tú mitad y yo mitad. ¿O sea que dos niños viven con 6 mil soles? Jamás he dejado de depositar, claro que no los 3 mil porque es complicado hoy en día”, agregó.

PIDE QUE LE DE UN CELULAR A SUS HIJOS

En otro momento el cantante de cumbia le pidió a Karla Tarazona que le entregue un celular a sus hijos, pues de esa manera podrá comunicarse directamente con ellos y así acordar sus salidas.

“ Cuando a mis hijos les he dado un celular para que se comuniquen conmigo y acordar directamente las salidas con el mayor y hasta el día de hoy metes el pretexto que ellos van a tener el celular 1 hora por el vicio ”, sentenció.

