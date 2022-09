Elvia Barrios lamenta que se “denigre el trabajo de las instituciones”

Elvia Barrios habló sobre la coyuntura política. (Canal N)

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, lamentó que se denigre a la Fiscalía de la Nación a raíz de las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. A la salida de la reunión que sostuvo con la presidenta del Congreso, Lady Camones, también pidió que se inicie un “diálogo de respeto”

“ Es lamentable que se denigre el trabajo de las instituciones porque eso en nada favorece al sistema democrático, antes bien lo debilita. En todo caso, pedirle a quienes hacen uso de aquellas articulaciones denigrantes que dejen de lado para entrar a un diálogo de respeto y abierto”, señaló la presidenta del Poder Judicial a los medios de comunicación.

Además, decidió pronunciarse sobre las críticas que ha tenido el abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas, contra el Equipo Especial de Fiscales y el coronel Harvey Colchado. “Todos tienen que cumplir los mandatos judiciales y tienen que acatar las decisiones judiciales y que no puede haber cuestionamientos ni peros a las decisiones judiciales”, manifestó.

“Quien no está de acuerdo dentro de un debido proceso tiene habilitado el recurso de impugnación. Si usted no está de acuerdo tiene el derecho de impugnar. No está bien que se esté cuestionando fuera del marco establecido en la norma”, agregó la titular.

Sobre Salas Arenas

La titular del Poder Judicial también descartó que exista un favor a Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, indicó que Salas tiene una licencia de cuatro años otorgada por el Poder Judicial.

“El Poder Judicial no puede decidir nada (…) No hay ningún favor de por medio. Legalmente hablando, no estoy posibilitada para retirar al doctor (Jorge Luis Salas Arenas) del JNE. En caso de algún comportamiento disfuncional a quien compete intervenir es a la Junta Nacional de Justicia y no a la Corte Suprema”, explicó.

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas negó denuncias de fraude.

Como se recuerda, el empresario Zamir Villaverde habría acusado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), José Luis Salas Arenas, de haber participado en el supuesto fraude que habría llevado a ganar las elecciones al ahora presidente Pedro Castillo. Sin embargo, Salas Arenas negó dicha acusación e indicó que le quieren sacar del puesto.

“(¿El objetivo es sacarlo del JNE?) No me cabe duda. No sé si (para poner) a alguien más amable, pero sí para retirarme del JNE. De eso sí no me cabe ninguna duda”, declaró en conversación con Exitosa.

