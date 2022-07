Elvia Barrios: “No se puede articular de manera eficiente cuando hay confrontación y ataques sistemáticos a las instituciones”

Magistrada Elvia Barrios Alvarado llama a la participación activa de las entidades involucradas en este tema. Foto: Andina

Nuevamente, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, pidió a Aníbal Torres tener más “mesura” en sus expresiones. En RPP Noticias, Barrios rechazó las afirmaciones del presidente de la PCM, quien aseguró que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen como objetivo vacar a Pedro Castillo. La funcionaria refirió que no es posible trabajar eficientemente mientras se continúe con la confrontación entre instituciones.

“Una vez más tengo que pedirle al premier que tenga más mesura en sus expresiones. No se puede articular de manera eficiente cuando hay confrontación y ataques sistemáticos a las instituciones. Tenemos que construir y no obstruir los diálogos necesarios entre nuestras instituciones”, señaló.

Según informó la política, hasta la fecha no se han programado reuniones para tratar soluciones a los problemas que enfrenta el país: “Hay dos espacios para tratar estos temas: el Consejo para la Reforma del Sistema de justicia, que en anterior oportunidad no se pudo llevar y tomar acuerdos necesarios por la ausencia de cuatro de sus integrantes, y el Consejo de Estado. Igualmente, tengo que señalar que, hasta la fecha, a pesar de que hubo una situación que se canceló, no se ha llevado a cabo Consejo de Estado”.

Asimismo, Elvia Barrios recalcó que le ha comunicado directamente al líder de la PCM su incomodidad ante sus declaraciones sobre la labor que realizan las instituciones estatales.

“En alguna de estas reuniones preliminares, yo he tenido la oportunidad de conversar con el premier y también le he señalado que tenga mesura en sus expresiones porque con confrontación no vamos a llegar a ningún acuerdo [...] Nosotros en el Poder Judicial estamos llanos a coordinar, articular y, precisamente, la expresión de ello es esta unidad de flagrancia donde hemos trabajado de manera articulada y coordinada con la policía, Ministerio Público y con los defensores públicos del Ministerio de Justicia”, manifestó

La letrada precisó que el gobierno no está priorizando los Consejos de Estado y eso podría incrementar la crisis que vive el país. Barrios criticó que no se hayan planteado normas para afrontar los problemas económicos, políticos y sociales.

“Ninguna política publica es seria cuando hay un cambio permanente de quienes dirigen las instituciones, pero también considero que la falta de convocatoria a Consejos de Estado. Lo que hace es agudizar los problemas. Hoy vivimos una grave crisis política, económica y social. Sin embargo, no tenemos medidas concretas. Es por eso que hemos pedido Consejo de Estado”, declaró.

Elvia Barrios reiteró su pedido de mesura al premier Aníbal Torres | RPP TV

La experta en leyes también mencionó que el Poder Judicial podría enfrentar un problema de atención a las demandas sociales si se concreta la huelga de las federaciones de trabajadores del sistema de justicia. Ante ello, la abogada resaltó la importancia de resolver los conflictos que se presentan.

“Estoy a puertas de tener un gran problemas¡ dentro del Sistema de Justicia, que está centrado en la huelga que han anunciado las federaciones y sindicatos del Poder Judicial que paralizarían el sistema de justicia. Sumado a los problemas que tenemos, una huelga del servicio judicial acrecentaría más esta crisis que estamos padeciendo”, indicó.

Finalmente, Elvia Barrios enfatizó que espera la confirmación de Castillo Terrones para la conformación de un nuevo Consejo de Estado. La presidenta señaló que el jefe de Estado dijo que “va a convocar [a Consejo de Estado], que vamos a reunirnos. En la última sesión, que fue del 17 de junio, nuevamente le insistí sobre la necesidad de artícular esfuerzos dentro de las competencias que constitucionalmente nos corresponde seguir a cada uno de nosotros y él señaló que lo iba a hacer en breve plazo, al igual que el ministro de Justicia”.

SEGUIR LEYENDO