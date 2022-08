Viruela del mono: Ministro de Salud anuncia que llegada de vacunas será a fines de setiembre

Ministro de salud habla sobre las vacunas contra la viruela del mono.

Jorge López, ministro de salud, informó que la vacuna contra la viruela del mono estaría llegando a fines del mes de setiembre a nuestro país con la finalidad de ir inmunizando a la población contra este nuevo virus que se ha propagado rápidamente en el Perú.

De manera muy escueta dio a conocer esta noticia, no sin antes exhortar a la población para que no baje la guardia ante esta contagiosa enfermedad.

“ Se tiene previsto la llegada de las vacunas para fines del mes de septiembre” , expresó el titular del Minsa durante la conferencia de prensa que brindó acompañado por otros ministros de Estado.

“Referente a la viruela del mono, tenemos hasta la actualidad 1,463 pacientes. Tenemos 651 pacientes en vigilancia, tenemos 29 nuevos casos el día de hoy. Los lugares donde más predominancia del virus hay es en la ciudad de Lima, El Callao, La Libertad, Arequipa, Cusco, Piura, Ica”, expresó.

Antes de culminar manifestó que “queremos instar a la población para que sigan acudiendo a recibir las dosis que le corresponden por la COVID-19, tomar énfasis en la población de 5 a 11 años e instar a los padres para que los puedan llevar a sus hijos para a que se vacunen y lo que es en el caso de la viruela del mono hay que tener presente la prevención, el uso de mascarillas, lavarse bien las manos. Recordemos que la transmisión es por contacto a lesiones”.

Más de 50.000 casos de viruela del mono fueron registrados desde la aparición del brote de este año, indicó el miércoles la Organización Mundial de la Salud.

Más detalles de la viruela del mono en Perú

Juan Carlos Celis, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Perú, brindó esta mañana una entrevista para radio Exitosa en donde habló sobre la situación actual referente a los altos números de contagios por la viruela del mono.

En ese sentido, el también infectólogo sostuvo que el principal mecanismo de contagio es la actividad sexual. Sin embargo, existen otros modos que propician que el virus se propague en la población, más aún si no hay un control de ello.

“El mecanismo de transmisión, siempre ha sido igual, no ha cambiado desde el 6 de mayo que se reportó un caso fuera de África, que es la intimidad, estrecho, sexual o de piel a piel. No se debe leer parcialmente el dato, porque también hay contaminaciones en trabajadoras de salud tocando las sábanas de los pacientes”, apuntó.

FOTO DE ARCHIVO: Un tubo de ensayo etiquetado como "virus de la viruela del mono positivo" se ve en esta ilustración tomada el 22 de mayo de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

“Se seguirá expandiendo a otros grupos (…) Recién estamos a cuatro meses y no se quedará ahí. Todavía no conocemos toda la dinámica de transmisión, lo que sabemos ahora son las principales rutas, pero en el Perú y otras partes del mundo se va a extender”, agregó.

Ante esto, Celis remarcó que no necesariamente el Ministerio de Salud ha hecho las cosas mal, lo que sucede es que para controlar la enfermedad se debe conocer los inicios, contactos, fuentes de transmisión. Sin embargo, mucho de los pacientes no brinda esa información y no se puede cerrar brechas.

“No es que el Perú haya realizado todas las cosas mal. En Europa o en Estados Unidos, así como a nosotros, se las ido de la manos porque el rastreo de casos requiere de información que los pacientes no están dando”, finalizó.

