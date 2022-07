INS advierte que tener múltiples parejas es una fuente de contagio de la viruela del mono

Reniec anunció que existen 35 millones peruanos dentro y fuera del país

Los casos por viruela del mono siguen creciendo cada día más de manera muy rápida y descontrolada en el Perú, es por eso que el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, explicó que el sexo casual estaría favoreciendo el contagio en el país. En ese sentido, exhortó a la población a reducir en lo posible el número de parejas sexuales y evitar encuentros con desconocidos.

“Es un poco difícil poder abordar estos temas con todos los pacientes y hay que tener personal de salud especialmente entrenado para poder discutir estos temas. Lo que podemos ver en general es que la mayoría son personas cuya conducta de riesgo es básicamente tener múltiples parejas sexuales o practicar lo que es el sexo casual con personas no conocidas”, dijo en diálogo a RPP Noticias.

“De hecho, esto nos ha complicado bastante lo que es el rastreo de contactos porque cuando le hemos preguntado quién ha sido tu última pareja sexual, lamentablemente no lo conocían, no tenían el nombre porque a veces lo habían contactado a través de aplicativos de citas o en espacios de socialización y entonces creemos que en este momento lo que es el sexo casual y lo que es tener múltiples parejas sexuales es la conducta de riesgo que está favoreciendo la transmisión”, añadió.

Asimismo, precisó que “el preservativo nos protege de muchas enfermedades de trasmisión sexual, pero para el caso específico de la viruela del mono no nos protege”.

Viruela del Mono en el Perú estaría fuera de control, aseguran expertos.

Durante el diálogo, Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), manifestó que tras los estudios han recogido sobre las personas infectadas con la viruela del mono es que más o menos el 96% son hombres que tienen sexo con hombres o que son bisexuales.

“ Digamos que es la población más afectada en este momento. El porcentaje restante son heterosexuales y hay un grupo que no reporta. El Perú está siguiendo más o menos el perfil que los demás países del mundo, en el cual también se ha visto que más del 95% o incluso más se está dando en hombres que tienen sexo con hombres y bisexuales, y en algunos países puntualmente se está dando en mujeres e incluso en niños en casos esporádicos”, señaló.

Recordemos que el lunes 25 de julio, el Ministerio de Salud dio a conocer que los casos de la viruela del mono en el Perú se incrementaron a 203. Se precisó que los infectados corresponden a Lima Metropolitana (175), Lima Provincias (2), Callao (10), Ica (3), La Libertad (10), Tacna (1), Loreto (1), Piura (1) y Cusco (2).

“No estamos preparados para casos masivos”

Infobae Perú conversó con Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, quien se mostró muy preocupado por esta enfermedad, sobre todo porque nuestro sistema de salud no cuenta con las medidas necesarias, ante la propagación tan rápida que se está dando.

“Hay que tener en cuenta que la viruela del mono es completamente diferente a la forma de contagio a la COVID-19. El contagio en esta enfermedad es directo, de piel a piel, sobre todo en la actividad sexual con las parejas. Esto inicia con algunas lesiones a la piel que puede confundirse con la varicela u otras enfermedades. Es mejor ir a un centro hospitalario para evaluar. Ahora en Perú ya están realizando las pruebas, antes había que enviarla a Estados Unidos, pero ahora, ya se puede hacer en el país”, expresó.

Viruela del mono: se eleva a 203 los casos positivos en Perú

“No estamos preparados para casos masivos, la crisis sanitaria sigue. Hay deficiencias de médicos, no hay especialistas en los centros hospitalarios. Sin ir tan lejos se tenía que enviar los análisis a Estados Unidos, ahora lo hacen, pero solo en Lima y eso también es un muro porque debería ser a nivel nacional. El sistema de salud en el Perú sigue siendo precario. En la pandemia todos han hablado que debe mejorar el sistema de salud y los hospitales están en deterioro total, no se ha mejorado. Los médicos están regresando a trabajar, pero en las peores condiciones”, preció el decano del CMP a nuestro medio.

Especialista dejó en claro que preservativo no es un método barrera para evitar el contagio de la viruela del mono.

