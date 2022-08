Poder Judicial decide este domingo si dicta prisión preventiva contra Yenifer Paredes

Lilia Paredes y Yenifer Paredes son sindicadas de formar una organización criminal dentro de Palacio de Gobierno.

Este domingo 28 de agosto, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Johnny Gómez, decidirá si Yenifer Paredes, cuñada del presidente de la República Pedro Castillo, deberá permanecer encarcelada de forma preventiva durante 36 meses en lo que se desarrollan las investigaciones.

La audiencia fue reprogramada para hoy y se hará de forma virtual . El juez dictará la sentencia contra la hija-cuñada del presidente Castillo. Esto, luego de que el fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, argumentara que Paredes Navarro no tiene arraigo domiciliario, tampoco arraigo familiar, porque no tiene hijos ni personas que dependan de ella. Y no cuenta con arraigo laboral, porque cuando le preguntan cómo trabaja, dice que fueron ingresos variables, y no giró recibos.

La menor de los Paredes Navarro permanece detenida preliminarmente desde el pasado 10 de agosto por un plazo de 10 días, plazo que se ha extendido por disposición del magistrado. Ella junto al alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, son investigados por su presunta participación de una red criminal que estaría liderada por el jefe de Estado.

Niegan que exista peligro de fuga

José Dionicio, abogado de Yenifer Paredes, descartó que haya peligro de fuga contra su defendida porque ella se entregó a las autoridades hace más de 10 días, lo que demuestra que no existe tal peligro.

“Desde que Yenifer Paredes se entregó, rompió la posibilidad de que vaya a fugarse”, manifestó el letrado para RPP Noticias.

En esa misma línea, la defensa de la cuñada presidencial indicó que ellos están de acuerdo con la suspensión de la audiencia hasta el domingo y que Yenifer Paredes esperará en prisión el fallo judicial.

“El magistrado está cumpliendo con su función. Ha expuesto por qué motivos no ha podido dar un resultado el día de hoy, los ha señalado claramente y no tenemos objeción al respecto. Lo que buscamos es un buen resultado tanto para la Fiscalía como para nosotros”, indicó.

“Entiendo que se está restringiendo la libertad de Yenifer Paredes, pero es preferible ello y que el magistrado pueda argumentar debidamente la resolución. La señorita ha señalado que tiene tres domicilios, ¿cómo pueden decir que no tiene familia acá? ¿Cómo se le puede exigir a una persona privada de su libertad que esté trabajando?”, agregó el abogado.

Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, investigada por la justicia del Perú.

23 años de cárcel para Yenifer Paredes

Cabe mencionar que, el fiscal Jorge García Juárez señaló en la audiencia del martes que la investigada Yenifer Paredes podría permanecer como mínimo 23 años de prisión si se demuestra que es culpable de los delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

“En este caso, la sumatoria asciende a 23 años y en la aplicación a la figura de la determinación de la pena por tercios en el presente caso correspondería aplicar la pena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad efectiva. Por lo tanto, la prognosis de la pena supera en exceso la exigencia de que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años establecidos en el artículo 268 letra b del Código Procesal Penal”, manifestó el representante de la Fiscalía de la Nación.

