Equipo Especial inicia investigación por presunto lavado de activos contra Yenifer Paredes

El Equipo Especial de fiscales liderado por Marita Barreto decidieron incluir a dos hermanos de la primera dama, Lilia Paredes, además de la investigada Yenifer Paredes, por presunto delito de lavado de activos.

Un informe periodístico de Latina Noticias, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) detectó que los dos familiares directos de la primera dama, transfirieron 90 mil soles al empresario Hugo Espino Lucana y Anggie Espino Lucana.

Según detalló el medio de comunicación, la entrega de dinero, por parte de Walther Paredes Navarro y David Paredes Navarro, se dividió en S/ 70 mil para Hugo Espino Lucana y otros S/ 20 mil para Anggie Espino Lucana.

Ante esta situación que pone en la mira nuevamente a la familia del presidente Pedro Castillo, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, dirigido por la fiscal Barreto, consideró que el dinero podría tener origen ilícito, por lo que se abrió una investigación preliminar por lavado de activos contra la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, y los hermanos de la primera dama.

Asimismo, se decidió ampliar la investigación contra Yenifer Paredes y abrir pesquisas a Hugo Espino y al alcalde de Anguía, Nenil Medina, por la presunta comisión del delito de organización criminal.

Yenifer Paredes se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República

Obras que llamaron la atención de los fiscales

Durante la emisión del informe presentado por Latina, explicaron que existió un decreto de urgencia que el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, emitió en setiembre del 2021 una lista de diversas obras para financiar en temas de agua y saneamiento, entre las cuales se encontró la obra que ganó la empresa Destcon Ingenieros y Arquitectos.

En la misma lista existen otra 28 obras, por lo que el Ministerio Público sospecha que estas pudieron haber obtenido la buena pro de manera fraudulenta y exista una presunta organización criminal.

Ante estos hechos que involucran nuevamente a los familiares de la primera dama, el equipo especial de fiscales recomendó el informe a la Fiscalía de la Nación para que se abra una investigación en contra de Pedro Castillo y el titular del Ministerio de Vivienda.

Yenifer Paredes ante la comisión: “¿Por qué tanto escándalo por realizar trabajos?”

Recordemos que el pasado 22 de julio, Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre su participación e inherencia en las públicas en Chadín, Cajamarca, en donde también estaba presente el empresario Hugo Espino.

La hermana de la primera dama aseguró que efectivamente trabajó para Hugo Espino durante agosto, setiembre y octubre del año pasado, en donde recibió una remuneración de 1,500 soles mensuales, pero sin recibir boletas ni estar en planilla.

“¿Por qué tanto escándalo por realizar un trabajo?”, respondió a la delegación. Añadió: “Yo he trabajado para una empresa privada porque tengo derecho a trabajar. Lo único que se me informó es que no podía contratar con el Estado. Si no trabajo, ¿de qué voy a vivir, con qué me voy a mantener?”

En otro momento, negó conocer si la empresa de Johny Espino tenía contratos con el Estado. “No era mi función como trabajadora, investigar si la empresa firmaba contratos o laboraba con el Estado”, sostuvo.

