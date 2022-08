Congreso: Edward Málaga, Diego Bazán y Karol Paredes presentarán tercera moción de vacancia presidencial

Edward Málaga, junto a Diego Bazán y Karol Paredes.

En el Congreso de la República ya se tiene listo el borrador de una nueva moción de vacancia presidencial por incapacidad moral en contra de Pedro Castillo, según anunció el parlamentario no agrupado Edward Málaga.

Málaga, quien dio la noticia junto a Diego Bazán, de Avanza País; y Karol Paredes, de Acción Popular, también informó que espera que sus colegas en Palacio Legislativo lean pronto su documento y den sus impresiones.

“Aquí tengo un borrador de la moción de vacancia que estamos trabajando varios colegas. La idea no es que se lo crean o que no les guste el presidente. La idea es que la lean pronto y nos digan que han leído la moción y que están de acuerdo o que las razones no son correctas”, precisó el congresista que salió electo por el Partido Morado.

“Pero no voten con el hígado ni con el corazón. Decidan siempre con la razón. Podemos estar de acuerdo o no y la democracia dice que ganará la mayoría”, agregó desde Trujillo, ciudad en que se encuentran los tres parlamentarios en el marco de la semana de representación.

Por su parte, Paredes comentó que esta medida sería la salida más rápida para la actual crisis política que atraviesa el país. “Quiero dejar claro que nosotros no estamos pensando en entornillarnos. Si tenemos que irnos, nos vamos todos, pero damos la pelea como corresponde”, dijo.

“[¿Está de acuerdo con el adelanto de elecciones?] Bueno, yo estoy de acuerdo con que se vaque al presidente. Esa es la salida más corta e inmediata”, acotó.

Cabe destacar que, de concretarse, esta sería la tercera moción de vacancia en contra de Castillo Terrones. El primer intento por destituir al jefe de Estado fue impulsado por la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, en 2021, mientras que la segunda intentona fue de la iniciativa de la bancada de Renovación Popular, en marzo del presente año.

Como se recuerda, en medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias, Edward Málaga consideró que el Parlamento “tiene la obligación histórica” de avanzar hacia una remoción del presidente Castillo.

En esa línea, comentó, el 30 de julio pasado, que un borrador de una nueva vacancia ya estaba circulando en el Legislativo e, incluso, estimó que ya tenían 80 votos a favor de ella. “Hay que construir esa moción de vacancia, que es lo que estamos haciendo. Hay un borrador circulando y que está siendo corregido por diferentes voceros. [...] Luego exponer esos argumentos al público, a la opinión, a los medios, para que se debata, para que se genere un consenso de si tenemos un momentum de vacancia y recién con ese convencimiento, ir a buscar los votos, hay que ir a conseguirlos, pero luego de haberlo explicado”, señaló el viernes en declaraciones a RPP.

“Creo que en estos momentos estamos rondando los 80 votos, y el trabajo de convencimiento va a eso. Cuando pasa adelante una moción de este tipo, con argumentos sólidos, tienes que dejar ese pensamiento binario de que ‘con este voy, y con este no voy’, porque finalmente lo que se busca es el bien común”, agregó.

Por ese entonces, Málaga consideró que el problema de Castillo no tiene que ver con una “mala gestión”, lo grave es que esa mala gestión “afecta negativamente al futuro del país”.

“Yo sí considero que toda la salida, las salidas son complejas, todas las salidas deben empezar con la remoción del presidente, si no renuncia está la opción de vacancia, de la suspensión que es un tema más complejo. El Congreso debe dar el paso, es obligación nuestra conseguir esos votos, lograr convencimiento, convencer a la ciudadanía que no es un tema de rivalidad política ni antipatías ideológicas”, dijo.

