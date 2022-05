Paula Arias y Eduardo Rabanal: rupturas, reconciliaciones y ampays de una mediática relación

Paula Arias y Eduardo Rabanal, la historia de su mediático romance. (Foto: Instagram)

Paula Arias y Eduardo Rabanal hicieron noticia una vez más luego de ser captados por las cámaras de Magaly Medina. La pareja fue vista besándose y prodigándose cariño dentro de un auto, sin embargo, al ser consultada por si había retomado su relación con el futbolista, la cantante prefirió no hablar al respecto. Sin embargo, con una gran sonrisa, señaló al reportero que él mismo saque sus conclusiones. ¿La confirmación de su reconcilición?

“Si ustedes ven imágenes saquen sus conclusiones. ¿A buen entendedor pocas palabras? claro”, dijo Paula Arias bastante alegre. Asimismo, respondió sobre las críticas de las que será presa ante estas imágenes.

“Yo estoy tranquila porque sé la mujer que soy. Sé lo que pasa en mi vida privada porque al final los protagonistas somos nosotros. Con tal que mis decisiones no le hagan daño a nadie no tengo ningún problema. Críticas siempre voy a tener y ya estoy acostumbrada, pero las decisiones y lo que vivo día a día soy yo ”, indicó.

EL AMPAY DESPUÉS DEL AMPAY

Pero, ¿por qué la relación de Paula Arias con Eduardo Rabanal se tornó tan criticada? La pareja confirmó su relación por primera vez en agosto del 2021, causando mucha emoción en los fans de la cantante, pues finalmente había decidido darse una oportunidad tras sufrir la infidelidad del padre de sus hijas.

Como se recuerda, Tomás Medrano fue captado entrando a un hotel con otra mujer. Ante ello, la salsera no dudó en emitir un comunicado informando el final de su relación.

“No solo me decepcionó y me faltó el respeto a mi persona, sino también lo hizo con nuestro hogar, donde vivíamos con nuestros dos pequeños”, se lee en su pronunciamiento.

Es por esa razón que esta nueva unión con el futbolista Eduardo Rabanal fue celebrada por muchos. “En esta a nueva etapa, estoy muy feliz y contenta, pero también quiero cuidarlo porque es complicado para los que estamos en este medio artístico. Y queremos llevarlo así de esa manera, tranquila, viendo qué pasa más a adelante”, expresó la craedora de Son Tentación en ese entonces.

Sin embargo, la felicidad terminó cuando en septiembre, las cámaras de Magaly Medina captaron al futbolista con María Fernanda Rodríguez, madre de su hijo . Si bien es cierto, no hubo besos de por medio, la pareja lucía bastante cercana. La bomba terminó de estallar cuando la tercera en discordia indicó que su expareja le dijo que estaba soltero e insistía en regresar con ella.

Paula Arias por segunda vez emitió su comunicado, anunciando la ruptura de su relación. “Ante los hechos difundidos en medios de comunicación, quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con el Sr. Eduardo Rabanal”, se puede leer.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la pareja fuera captada nuevamente en salidas. Esto causó la crítica de sus fans, pues la cantante era considerada como una mujer empoderada por cómo enfrentaba las situaciones que le habían tocado vivir. El retomar su relación significaba que “no era lo que tanto prodigaba”, señalaban sus principales críticos.

Las reacciones en las redes tampoco se hicieron esperar, pues le preguntaban “dónde está la mujer que no necesita de un hombre para ser feliz”, siendo una de sus detractoras la periodista Magaly Medina.

“Esas personas que juzgan, las que más rajan, son las que más han perdonado, hasta comunicado han sacado y han perdonado y de ahí vienen a hablar mal o a pedirnos dignidad ¡por favor!”, le respondió la cantante en una oportunidad cansada de los reproches.

PLANES DE MATRIMONIO

Paula hizo caso omiso a los detractores y no dudó en revelar que tenía planes de matrimonio con Eduardo Rabanal. Con un gran anillo en la mano se hizo presente en el fenecido programa Mujeres al Mando y expresó lo feliz que se sentía. Asimismo, señaló que tenía motivos suficientes para perdonar a Rabanal.

“Lamentablemente, esto es parte de nuestra vida pública, pero quiero pedir que hagan un stop sobre todo lo que ha pasado. Es una decisión que ya la tengo tomada. La que está viviendo soy yo, la que está tranquila y feliz soy yo”, indicó en ese entonces.

La cantante aseguró que estaba segura de su decisión. Sin embargo, tiempo después, ambos dejaron de seguirse en las redes sociales y ya no se exponían en público.

EL FINAL DE LA RELACIÓN

A principios de año, el propio Eduardo Rabanal fue el encargado de anunciar que estaba soltero. Por su parte, Paula señaló que fue una decisión de mutuo acuerdo.

“Esa es una decisión que quedamos entre él y yo. Simplemente cada uno siguió su camino”, dijo en un inicio y también aseguró que el pelotero no la había dejado. “Son cosas que pasan, es parte de la experiencia y de lo que uno vive”, agregó.

UN NUEVO AMPAY

Este último 3 de mayo, Magaly Medina difundió un nuevo ampay donde los protagonistas eran Paula Arias y Eduardo Rabanal, en un local del distrito de San Isidro. Tras compartir momentos juntos, la pareja abordó el auto del deportista y se enrumbaron al malecón, donde dentro del vehículo se les vio en besos y caricias. Luego de ello, se dirigieron al departamento de Paula, ella bajó del carro y se despidió bastante sonriente.

“Ya si ustedes ven imágenes, ya... Jajaja. Ya si ustedes ven imágenes saquen sus propias conclusiones, a buen entendedor, pocas palabras”, fue lo que dijo la cantante al ser abordada por un reportero, remarcando además que no hace daño a nadie.

