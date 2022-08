Rodrigo González aseguró que Gisela Valcárcel está resentida con su público: “No le resulta y se nota”

Rodrigo González aseguró que Gisela Valcárcel está resentida con su público. | Willax Tv.

La última transmisión en vivo que realizó Gisela Valcárcel en su cuenta de Instagram ha causado todo tipo de reacciones en la farándula local. Como se recuerda, la popular ‘Señito’ salió a responderle a sus detractores y habló del bajo rating que ha logrado ‘La Gran Estrella’ tras su estreno.

En un momento del monólogo que tuvo con sus seguidores, la rubia se mostró algo distante de su público, pues aseguró que cuando ella busca hacer algo nuevo en la televisión no recibe el suficiente apoyo.

Debido a ello, Rodrigo González salió a hablar sobre lo que dijo Gisela Valcárcel, indicando que la conductora de televisión se encontraba resentida con su audiencia, esto debido a que no recibió el rating que esperaba y ha sido desplazada por otros programas de televisión.

“ Habla con un resentimiento hacia el público, pero camuflado . Tanto me decían que querían programa de talento con gente y que apueste, ahí lo tienen y no lo ven, entonces voy a volver con mi circo de siempre, ya nos lo está soltando... Este show por mucho que lo maquille, no resulta y se nota en su cara, en sus actitudes, molestia que tiene”, dijo.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ señaló que la popular ‘Señito’ no acostumbra a hacer transmisiones en vivo; sin embargo, ahora que no pasa por un buen momento, decidió salir a responder a sus detractores para generar más comentarios en las redes sociales.

“La Farisela filosofando sus fariseladas. Nunca hace ese tipo de trasmisiones y justo las hace para hablar de eso. No está en un programa de televisión donde te agarran frío con una pregunta, está en su plataforma, si sale a hablar y coge esa pregunta, es porque es la que quiere elegir, la que ha preferido tocar”, dijo.

De otro lado, ‘Peluchín’ mencionó que Gisela Valcárcel se mostró bastante frustrada al saber que la estaban atacando en los comentarios de su transmisión, por lo que intentó dejar mal a sus detractores insinuando que no tenían un género definido.

“ Le dijeron fingida, que es lo que es, y se puso terrible. No hay que ser hombre o mujer para darse cuenta que eres una tremenda Fariselaza (...) ¿Qué tratamiento le han hecho en ese pelo? Es como si le hubieran escarbado y le hubieran quemado. Una hidratación o ponte algo de lo que te quedó en Amarige, todavía agradece al que le hizo esa desgracia”, agregó.

Gisela Valcárcel defiende su formato. (Instagram)

Magaly se burla de Gisela

Magaly Medina no pudo evitar reírse de Gisela Valcárcel al saber que durante su transmisión en vivo la habían tildado de ‘fingida’ y la rubia se mostró sumamente indignada por este hecho.

“ Así te hablan y te hablan peor todavía, cada vez que uno hace transmisiones. Lo que pasa que ella no está acostumbrada a que le digan las cosas tal y como son , no le gusta, nunca ha sido frontal. Por eso es fingida porque siempre se va por el lado, siempre es la tranquilita, así como toda la gente súbditas que tienen sus otros programas”, puntualizó.

