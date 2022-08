Gian Marco enfureció y arrojó charango debido a fallas técnicas durante show en Arequipa

Gian Marco enfureció y arrojó charango debido a fallas técnicas en concierto en Arequipa | Instarándula

El cantante peruano Gian Marco ha sido criticado en más de una oportunidad por poseer un supuesto carácter explosivo. Recientemente, volvió a estar en el ojo público por perder la paciencia durante un concierto realizado en Arequipa, el cual presentó fallas de sonido y ocasionó que se retirara del escenario molesto.

Según se puede ver en imágenes difundidas por ‘Instarándula’, el artista nacional se encontraba entonando uno de sus éxitos musicales; sin embargo, el público no podía escuchar sonido alguno debido a un problema con el micrófono.

Aunque Gian Marco continuó con el espectáculo con la esperanza de que el problema se solucione pronto, esto no llegó a ocurrir. El intérprete de “Si me tenías” solo optó por arrojar su charango y salir intempestivamente del escenario. Los asistentes abuchearon su actitud.

De acuerdo con el usuario que compartió el clip, el cantautor regresó a la tarima, pero no llegó a pedir disculpas por lo ocurrido. “Gian Marco tirando su charango por fallas del sonido en su concierto en Arequipa. ¡Jamás pidió disculpas!” , detalló.

Para Samuel Suárez, creador de ‘Instarándula’, era “entendible” que Zignago haya reaccionado de esa forma. “El hombre está cantando a todo pulmón y ni siquiera se le escucha. Cualquier explota”, sostuvo.

Gian Marco perdió la paciencia durante show en Arequipa.

Polémica con usuarios de TikTok

En febrero de 2021, Gian Marco fue duramente criticado en redes sociales por una supuesta actitud “soberbia”. Todo empezó cuando Víctor Yaipén, integrante de la Orquesta Candela, contó que sufrió un desplante por parte del artista nacional cuando se lo encontró en el Aeropuerto Jorge Chávez.

“Me acerqué y me dijo gritando ‘¿no ves que estoy ocupado? Estoy ocupado, ya después me tomó una foto contigo’. Ya no lo volví a ver igual”, narró el músico peruano, volviéndose viral en TikTok.

Posterior a ello, decenas de internautas contaron anécdotas muy parecidas en redes sociales, asegurando que Gian Marco era, en realidad, una persona “soberbia” y “cegada por la fama”. Esto sirvió para que los conductores de programas de espectáculos arremetieran contra él y hasta ‘JB en ATV’ realizó una parodia inspirada en los desplantes. Sin embargo, el intérprete de “Sácala a bailar” prefirió guardar silencio y no salió a defenderse.

Víctor Yaipén y más usuarios se hicieron virales por contar su mala experiencia con Gian Marco Zignago | TikTok

En entrevista para el espacio digital ‘Ventana de emergencia’, el cantante peruano habló con total libertad sobre lo ocurrido. Indicó que no aceptó saludar a algunos fans porque simplemente no tenía ganas de hacerlo en ese momento, pero eso no significaba que sea una persona malagradecida, pues en el pasado siempre se ha mostrado dispuesto a complacer a sus fans.

“A veces estoy con el humor de que sí, o a veces no tengo ganas de mandar un saludo a alguien. Aparte qué horrible, ¿no? Una cosa es mandar saludos genuinamente porque lo conoces… pero hay días y días. A veces no tengo ganas de mandar saludo a nadie, más bien quiero que me manden a mí (...) La gente se olvida que yo me quedaba después de un show en Barranco para firmar autógrafos a todos”, sostuvo.

