Amy Gutiérrez prepara disco y primera canción será composición de Gian Marco | ENTREVISTA

Amy Gutiérrez alista nuevos temas y su primera canción será composición de Gian Marco. Instagram.

La cantante Amy Gutiérrez se encuentra viviendo una de sus mejores etapas de su vida, ya que a parte de promocionar su quinto tema “A cuánto me quedé”, se está dedicando a trabajar las canciones de su siguiente disco. Además, le va muy bien en el amor a lado del bailarín Cristhian Gonzales.

La intérprete chalaca habló con Infobae y contó que el primer tema de su siguiente disco será una composición de Gian Marco, cantautor que la invitó a formar parte de su concierto por sus 30 años de aniversario de su carrera artística. Toda una alegría para ella, pues el cantante peruano es uno de los cantante que más admira y respeta.

¿Qué proyectos se viene para Amy Gutiérrez?

Quiero seguir haciendo baladas y salsa. Estoy haciendo un disco afuera, el primer tema es de Gian Marco, la compuso y me la regaló. Estoy feliz porque ya voy a terminar de grabar el primer tema de mi disco. Todavía lo estoy perfilando si va ser balada o salsa, ya más adelante lo sabrán.

¿Dónde estás grabando estas canciones?

El disco netamente la cantaré yo, voy hacer salsa, baladas y otro género de sorpresa. Estamos grabando en un estudio de un amigo y he estado mandando todas las voces a Los Ángeles, allá están las personas que están produciendo las canciones de mi disco.

¿Y esta colaboración vino a partir de la experiencia de compartir escenarios con Gian Marco?

Sí, fue una experiencia bonita, inolvidable, mágica. Gian Marco es una persona muy noble, empático, sensible. profesional, talentoso y fue un gran honor compartir escenarios con artistas nacionales e internacionales. Puse todo de mí para que Gian Marco esté muy feliz y piense que no se equivocó al escogerme.

¿Y te comentó por qué te había escogido?

Me comentó que escuchaba mis canciones y sabía de mi carrera. Él me dice que me admira pero yo lo admiro a él. Conoce mi trabajo de hace muchos años, mi manera ser y cómo pienso.

¿Y te gustaría cantar con él, compartir un tema?

Claro que sí, ahora está dedicado a sacar su nuevo disco. Pero sí, voy atreverme con toda la confianza de preguntarle si estaría dispuesto a grabar conmigo, ya se lo he tanteado y él sí quiere, pero está full con el tiempo. El algún momento se podrá.

Amy Gutiérrez compartió escenarios con Gian Marco por sus 30 aniversario de carrera artística. Instagram.

En el concierto de Gian Marco te vieron bien acompañada. ¿Cómo te va con el bailarín Cristhian Gonzales?

Me siento tranquila, feliz y él me da paz, que es lo más importante. Siento que estoy en una etapa de mi vida donde las personas que amo están más cerca a mí, como mis padres, mi pareja y mi equipo de trabajo. Ya encontré un balance para pasar más tiempo con mis padres y mi equipo.

¿Hace cuánto tiempo tienes esta relación?

Estuve sola como un año y de hecho las cosas se dan cuando menos lo planeas, me di mi tiempo de estar conmigo, conocer amigos, pasear, bailar e ir al cine. Nada con intensión de tener una relación y solamente hacer mis cosas.

¿En ese lapso de soledad, qué aprendiste?

Aprendí a no depender de nadie emocionalmente, aprendí a ser un poco más fría en algunas cosas, porque soy una persona muy sensible. Aprendí a solucionar las cosas por mí, a ponerme primera a mí, valorarme un poco más y abrazarme.

¿Te costó mucho dejar tu soltería?

No me costo dejar mi soltería, cuando encuentras a la persona indicada todo es bonito, sin darse cuenta ya estás empezando abrir tu corazón. Fue muy bonito todas las etapas que viví cuando estaba sola, me enfoqué en mi música y cuando inicié mi relación vino a sumarme.

¿Y tu pareja es comprensivo con tu carrera?

Si es muy respetuoso, no tengo problemas jamás con él en ese tema, es muy tranquilo. En mi caso siempre voy a buscar estar con personas que me sumen, motiven, ayuden y él es todo eso.

Con respecto a tu orientación sexual, en una entrevista por un canal de Youtube, te declaraste pansexual, ¿Qué puedes decir ahora?

Sigo pensando lo mismo, que el amor es libre. No tengo prejuicio para nadie, si lo hicieron conmigo son personas que no me conocen y cada quien le da valor a lo que escucha . No es un pecado ser así, se lo tomaron a mal porque piensan que es parte de una moda. En mi caso, ya no voy a decir una palabra exacta o pansexual, lesbiana, bisexual porque lo van a tomar mal. Yo pienso que el amor no tiene género, ni sexo, religión, colores no hay nada. El amor es el amor y de quien te enamoras disfrútalo, es lo más bonito de la vida.

Amy Gutiérrez reveló que al momento de conocer a una persona no se fija en su identidad sexual, pues lo que más le atrae es la personalidad.

¿En algún momento te ha atraído una mujer o haz pensado en iniciar una relación con una chica?

Me atrae las mujeres como los hombres. Por ahora estoy en una relación feliz, tranquila y respeto con quien estoy. No cierro las puertas porque el amor es libre y yo no puedo escupir al cielo. Pero en estos momentos estoy muy contenta con la persona que estoy y no pienso en eso.

“A cuánto me quedé”

Cuéntanos a cerca de tu última canción “A cuánto me quedé”, es tu quinto sencillo. ¿De qué nos habla?

Es una versión salsa de una canción originalmente en banda, está hecha con mucho amor de la canción original de los mexicanos Giovanny Ayala y Humberto Lau, y la producción musical estuvo a cargo del peruano Chris Fernández. El tema me atrapó desde cuando lo escuché por primera vez, la letra me gusta mucho.

Amy Gutierrez - 'A Cuánto Me Quedé'. Video: Canal de Youtube - Amy Gutierrez Oficial.

¿De qué trata la canción, te ha ocurrido lo que dice la canción?

Claro que me ha pasado, es cuando estas con una persona y por tu parte sientes química, te gusta y de un momento a otro la otra persona no siente lo mismo, y es como¡Chau!... Te dices ¿Qué pasó?, ¿Cómo cambiaste tan rápido? parecía que estabas enamorado. Por eso la canción dice: ‘A cuánto me quedé’ que yo sea el amor de tu vida. También toca el tema de aferrarse, a veces las personas se entercan y no superan cuando los dejen.

¿Te ha pasado de no superar que te dejen?

En algún momento sí, pero no llegó a ser terca y seguir allí. Yo no soy tan de aferrarme, soy de okey esto pasó y lo aceptó.

¿Alguna vez cantaste con el corazón roto y lo haz canalizado en tu música?

Cuando canté mi tema ‘No sé' estaba pasando por un mal momento con mi expareja, creo que terminamos... cuando me mostraron la composición, dije es tal cual lo que me está pasando y la canté desde un sentimiento real porque estaba en esa situación. Pero no hay nada que no se cure con el tiempo y del amor nadie se muere (risas).

En esta oportunidad te has involucrado en la producción, ¿qué tal la experiencia?

El trabajo de producción musical se hizo acá en Perú, y estuve en todo momento hasta que quedará tal cual como a quedado, de alguna manera esta experiencia me ayuda aprender si en algún momento tengo que producir quizás yo misma mis canciones.

Con respecto al videoclip, la dirigió la directora peruana Sky Bluee, y fue una una experiencia increíble. Me involucré con la historia, quería algunas tomas, escenas en especifico, y ella me ayudó un montón a ordenar mis ideas, nos ordenamos y nos complementamos muy bien.

¿Dónde fue la grabación?

Fue en un aeródromo en San Bartolo. Todo lo grabamos en un solo día, fue muy intenso por el clima, salió sol por ratitos, en la tarde y noche, el frío fue más intenso. Terminé de grabar y a los siguientes días estaba enferma pero valió la pena.

Tu canal de Youtube Amy Gutiérrez Oficial tiene más de 12 mil suscriptores y tu video “A cuánto me quedé” tiene más 172 mil vistas, la gente lo ha recibido muy bien...

Estoy contenta por la respuesta, quiero agradecer a toda la gente por ver el video, en menos dos semanas tiene ese registro y estoy feliz. Me escriben hablándome del tema a mis redes sociales, yo feliz, agradecida y con más ganas de sacar más música para todo mi público.

Amy Gutiérrez lanza tema "A cuánto me quede". Difusión.

