Gian Marco celebró su cumpleaños número 52. (Instagram)

Gian Marco Zignago se ha convertido en uno de los artistas más importantes y representativo del Perú. El cantante recientemente ha celebrado sus 30 años de carrera artística con un imponente concierto que se realizó en el Estadio Nacional.

Sin embargo, este miércoles 17 de agosto celebró sus 52 años de vida junto a las personas que más quiere en un momento íntimo que decidió compartir en sus redes sociales. En su publicación de Instagram, mostró fotografías y videos de lo que fue celebración.

Al lado de una torta de Spiderman, con globos azules y plateados con el número 52 y junto a las personas que ama, el cantante ha pasado su onomástico. Además, todos compartieron un almuerzo familiar que también quedó retratado.

En su última publicación de Instagram, en la que muestra las fotografías con sus hijos, su novia y su manager, escribió una breve descripción. “Sigue mi canto alumbrando los caminos que elegí, tantas veces me perdí, y aún me sigo encontrando”. Cabe precisar que Nicole Zignago estuvo ausente debido a que se encuentra trabajando en su música, sin embargo le dedicó un video de recuerdo a través de sus historias de Instagram.

Gian Marco celebró sus 52 años. (Instagram)

Minutos antes, compartió un video en el que soplaba la vela de su cumpleaños 52, en un torta temática de Spiderman que despierta el lado más sensible del cantautor. La publicación la acompañó con un corto texto. “Porque la vida es eso…VIDA. Hay que vivirla, agradecerla, sentirla y compartirla. Vamos por más”, señaló.

Gian Marco celebró sus 52 años con torta de Spiderman, junto a sus hijos y su novia Juliana Molina. (Instagram)

Más temprano, durante la mañana, el cantante inició su día con un extenso mensaje reflexivo para sus seguidores en el día de su cumpleaños. Este post lo acompañó con una fotografía de él y un peluche que sería su caricatura y el número 52, por su edad.

En este post, no hizo más que agradecer por todo lo que tiene y ha logrado. “Feliz cumpleaños a mí. A celebrar la vida. “Con los años aprendo que los miedos son solo piedras perdidas en el camino, que en la serenidad de la soledad existe menos ruido. Con los años aprendo que el amor propio es una tarea constante, donde la libertad predomina, donde la risa y el llanto se hacen uno solo. Con los años aprendo que nadie te completa, que la única forma de encontrar equilibrio no es poniendo peso en otra balanza si no en la de uno mismo”, señaló al inicio.

Gian Marco escribe extenso mensaje por sus 52 años. (Instagram)

Además, continuó hablando de los años y el concepto que tiene de la vida. “Con los años aprendo que los días se viven de uno en uno, que ayer es pasado y mañana aún no existe. Con los años aprendo que vale la pena rendirse a uno mismo y dejar de pretender ser lo que no eres, que el reflejo en las aguas caudalosas de tu río no mienten, y es justo ahí donde dejas de remar contra la corriente, contra ti mismo. Con los años aprendo a fluir, a escuchar, a observar, a no necesitar excusas, a hacer maletas, a no justificarme, a ponerle fin al drama, a confiar, a entender, a elegir, a aprender y desaprender, a no esperar nada de nadie. Con los años aprendo que todo eso, y si es con Dios, es existir y ser feliz”, finalizó.

