Samuel Suárez, de ‘Instarándula’, se pronuncia desde el hospital sobre su actual estado de salud

Desde el pasado lunes 15 de agosto, el querido comunicador Samuel Suárez, creador del portal ‘Instarándula’, se encuentra internado en el Hospital Edgardo Rebagliati. Las personas que laboran al lado de él fueron las encargadas de dar dicha información, causando preocupación entre sus fans.

Asimismo, desde esa fecha el periodista se ausentó de sus redes sociales, por lo que muy pocas personas conocían sobre su actual estado de salud; sin embargo, recientemente el exreportero de salud se pronunció al respecto.

Haciendo uso de la plataforma de ‘Instarándula’, Samuel Suárez se grabó desde el área de emergencias del Hospital Edgardo Rebagliati, indicando que hasta la fecha no tenía una cama, pero que era bien atendido por los profesionales de la salud.

“Acá saludando desde la zona de emergencias del Rebagliati, hasta el día de hoy no tengo una cama, me refiero a que estoy en camilla, pero no en una habitación o un piso , pero me imagino que es un largo proceso en el que debemos de esperar siempre, cuando tienen que recibirnos en un lugar”, dijo.

“Eso no significa que no este controlado. Las enfermeras, los doctores, los técnicos, todos con una atención impecable, con los antibióticos al toque para calmar los dolores, absolutamente todas las atenciones correctas”, añadió.

De otro lado, el periodista saludó todas las muestras de cariño que ha recibido hasta el momento, así como los mensajes de preocupación por parte de sus ‘ratujas’, las principales consumidoras de su contenido.

“ Quiero agradecerlos a todos ustedes ‘ratujas’ por estar ahí al pendiente con sus mensajes de cariño , a los medios de comunicación por alguna manera de preocuparse por lo que me está pasando, a mí gente del equipo de ‘Instarándula’, que yo soy el que normalmente dirige todo, pero solitos han buscado la noticia, editando y subiendo contenido”, precisó.

Además, Samuel Suárez quiso informar un poco más sobre su estado de salud, señalando que si bien ya se encuentra más estable, todavía le tienen que realizar más exámenes para saber exactamente dónde se encuentra el cálculo que tiene.

“Todavía no sé hasta cuándo voy a estar aquí. Me imagino que un poquito más. Les voy a contar un poco. Yo estoy poco a poco más estable, igual tengo que continuar esto, me han pedido una colangioresonancia por el tema de un cáculo, para detectarlo . Una vez que tenga eso me van a hacer el tema de una posible CPRE, pero todo ese proceso lo tengo que llevar aparte, pero es por mi salud”, indicó.

Responde a sus detractores

Samuel Suárez también aprovechó para mandarle un claro mensaje a todas las personas que ya no desean verlo más en este mundo. “ Yo sé que hay muchas personas que hubieran querido que pase a mejor vida, todavía no es el momento ”, indicó.

Para finalizar precisó que pronto volverá con más noticias sobre el mundo del espectáculo. “Estoy mejor, ya nos veremos para más ‘ratujeo’, para más chismes. Ya regreso para poner orden y gracias a todo el equipo de Instarándula por estar ahí, somos un equipo que está para divertirlos y es el objetivo principal”, sentenció.

