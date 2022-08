Nicole Zignago no le atribuye su éxito musical a Gian Marco, su padre: “Todo ha sido mi chamba”

Nicole Zignago no le atribuye su éxito musical a Gian Marco, su padre | VIDEO: Ventana de Emergencia. Créditos a Carlos Orozco.

Nicole Zignago, la hija de Gian Marco y Claudia Moro, ha logrado incursionar en la música con gran éxito. Actualmente, posee una carrera en ascenso gracias a su talento innato para el canto y la composición, los mismos que heredó de su padre, uno de los músicos más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, la joven de 26 años está segura que fue su propio esfuerzo lo que la llevó a la cima.

En una reciente entrevista para el canal de Youtube “Ventana de emergencia”, la compositora peruana, graduada del Berklee College Of Music, habló sobre la influencia de Gian Marco, su padre, en su vida y cómo fue para ella tener que pedirle que guardara distancia cuando decidió que quería convertirse en artista.

“Lo digo con toda honestidad, todo ha sido a punto de mi chamba. Adoro inmensamente a mi papá, ha sido un papá excepcional y lo admiro mucho como profesional también, pero a la hora de decidir dedicarme a esto... me senté y le dije ‘papá, tomemos distancia en esta relación artista artista’. Yo quería que fuese así. Hasta donde él puede, me cuida”, comentó Zignago.

Gian Marco y Nicole Zignago se muestran unidos en redes sociales. (Foto: Instagram)

Además, Nicole Zignago resaltó que seguir de cerca la carrera de su padre influyó positivamente en la suya, pues ahora es consciente de las decisiones que debe o no tomar. “Yo he aprendido mucho, habiendo crecido viéndolo a él. Son muchas lecciones de vida, de que sí y que no”, sostuvo la intérprete de “7 letras”.

“Él me ha soltado muchísimo y se lo agradezco mucho porque es la forma en la que yo quería hacer mi carrera. Además, hago música completamente diferente, me junto con gente que hace otro tipo de música. Estoy muy feliz de la carrera que he estado haciendo y del camino que he estado formando, que ha sido a punta de puro trabajo mío”, agregó.

SU HERMANO FABIÁN SE LANZÓ COMO CANTANTE

Al igual que Nicole Zignago, el hijo menor de Gian Marco quiere dedicarse de lleno a la música. Fabián Zignago, de tan solo 19 años de edad, lanzó recientemente su primer sencillo titulado “Ajedrez”. El joven quiere que el público reconozca su talento para escribir canciones e interpretarlas desde el corazón.

“Con el lanzamiento de ‘Ajedrez’ abro mis puertas al mundo de la música. Con esta canción estoy presentando algo mío y dejando que la gente me empiece a conocer poco a poco, al igual que a mi música. En paralelo a lanzar música, voy a estar estudiando música y aprendiendo más sobre este mundo artístico en el cual me estoy sumergiendo”, indicó el muchacho.

Fabián Zignago lanza su primer sencillo titulado ‘Ajedrez’. Foto: difusión.

Su principal apoyo en este proceso ha sido su padre Gian Marco. En junio de este año, el cantautor nacional publicó una foto en sus redes donde se le podía ver bastante orgulloso de su hijo Fabián, quien realizó su primer concierto en la Estación de Barranco, lugar donde él comenzó a cantar y forjar su carrera como artista.

“Hoy, mi hijo Fabián toca por primera vez en La Estación de Barranco. Así se empieza, hijo de mi alma. Tocando en vivo, teloneando, defendiendo cada canción tuya con el alma. Todo lo que hasta ahora estás logrando es por tu esfuerzo, tus ganas, por mérito propio”, expresó Gian Marco, deseándole mucha suerte a su tercer hijo.

