‘La Gran Estrella’: Susan Ochoa y Ruby Palomino reforzarán a sentenciados y se batirán a duelo

‘La Gran Estrella’ presentará su cuarta gala este sábado 27 de agosto. El programa de Gisela Valcárcel continúa buscando al mejor talento nacional para que se muestre ante el mundo de la mano de Sergio George.

Sin embargo, en cada una de las galas, los dos participantes con más bajo puntaje de la noche son enviados a sentencia. Con ello, se enfrentarán para convertirse en el mejor de la noche y poder conservar su puesto en la competencia.

El sábado 20 de agosto, Manuel Aumaitre y Diego Cruz fueron los sentenciados de la noche. Ambos se batirán a duelo en esta gala, pero lo que ha sorprendido son los refuerzos que tendrán y se tratan de las propias reinas del programa.

Susan Ochoa y Ruby Palomino estarán en el duelo de canto.

De acuerdo al adelanto del programa, se oye decir a la voz en off que este sábado estará ‘el versus que todos querían ver’. Además, se muestra parte de la conversación de las reinas junto a Sergio George dentro de la academia.

Como se recuerda, en su reciente transmisión en vivo a través de Instagram, Gisela Valcárcel ya había adelantado que este fin de semana habría un encuentro que sacaría chispas. Incluso, se animó a pedir a su público a que le diga con quién le gustaría que se enfrente Susan Ochoa.

¿Quiénes son los sentenciados de esta gala?

En la tercera gala del programa, cayeron en sentencia dos nuevos participantes. El primero, Manuel Aumaitre, quien ya salía de una sentencia e incluso estuvo a punto de ser eliminado tras tener una mala noche en sus presentaciones. Sin embargo, fue el jurado quien decidió darle una segunda oportunidad en la competencia y lo salvó de la eliminación.

Por otro lado, el segundo sentenciado fue Diego Cruz, quien se presentó en un cuarteto durante la noche. Pese a que todo el equipo obtuvo el mismo puntaje, fue el jurado quien eligió a quien de los cuatro mandaría a sentencia. Esta es la primera vez de este participante en una zona de eliminación.

Manuel Aumaitre y Diego Cruz cayeron en sentencia en La Gran Estrella.

Gisela Valcárcel feliz con su programa

La conductora de televisión se pronunció a través de un en vivo en Instagram. En esta conexión, Gisela Valcárcel habló de más de un tema con sus seguidores, sin embargo no pudo evitar que le preguntaran por el bajo rating que está teniendo su nuevo formato.

Cabe precisar que fue Magaly Medina quien evidenció las bajas cifras de su programa, frente a la competencia del mismo horario. Además, aseguraba que no tiene tanta audiencia como antes debido a que no tiene romances ni escándalos que le interesen a su público.

Gisela Valcárcel continuará con 'La Gran Estrella' pese a bajo rating

Ante ello, la popular ‘Señito’ aseguró que no hará caso a este tipo de comentarios y que por el contrario continuará trabajando en base a su instinto, el mismo que le ha servido para tener tanto éxito durante 35 años en la televisión.

“Pongo en televisión lo que considero que debo hacer, con suerte a mucha gente le gusta y se divierte, entonces no pido consejería. Imagínense si hubiera pedido consejería con ‘Aló Gisela’, no habría durado ni dos días. En ese tiempo la gente decía ‘¿Por qué aparece una vedette?’. He aprendido a quién escucho y a quién no”, manifestó en Instagram.

