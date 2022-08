Tula Rodríguez confiesa que su perrita Gema de 15 años está delicada de salud

Tula Rodríguez revela que su perrita está delicada de salud. (Instagram)

Tula Rodríguez usó sus redes sociales para dar una triste noticia para ella y su familia y es que, como sus seguidores conocen, ella tiene dos mascotas, sus perritas Gema y Lola, pero la primera de ellas es la más adulta y ahora no la está pasando bien.

Según explicó en sus historias de Instagram, su mascota mayor, quien además es como parte de su familia, se encontraba un poco delicada de salud. Uno de los factores de esta condición es su edad, pues reveló que Gema tiene más de 15 años.

“Estamos todos un poquito estresaditos, preocupaditos porque Gemita está delicadita. Ella tiene más de 15 años y ya está enfermita. Todos estamos con una sensación rara porque saber que puedes perder como un hijo porque nuestros bebés de cuatro patas son parte de nuestra familia y Gema mi bebé”, comentó la tarde del viernes 26 de agosto.

Pero, con el paso de las horas, Tula Rodríguez compartió fotografías de su hija y su mascota durante la noche. Y es que, de acuerdo a lo que explicó, la perrita se había comenzado a sentir un poco mal por lo que tuvieron que acompañarla durante todas las horas de la noche.

“Al parecer hoy toca una noche larga. Mi Gemita preciosa, más de 15 años regalándonos puro amor”, escribió en una de sus publicaciones. En otro video se le oye darle ánimos a su mascota. “Mi bebita, aquí estamos todos de amanecida, pero dándole mucho amor a mi bebita” , comentó.

Sin embargo, esta mañana sorprendió a sus seguidores dando más detalles del estado de su salud de su mascota. Por una parte, se le escucha un poco resignada al señalar que espera lo que Dios quiera para el futuro de su mascota. Pese a ello, agradeció todas las muestras de apoyo de sus seguidores en este duro momento.

“Quiero pasar por aquí, porque la noche no ha sido muy buena, ustedes saben lo mucho que Valentina, mi familia y yo amamos a Gemita. Ella no está muy bien y que sea lo que Dios quiera. Igual gracias por todo lo que me escriben de manera interna, aquí andamos a su lado dándole mucho amor. Y la llevo a la veterinaria para ver que se decide”, finalizó.

Le dedicó post en Instagram

Hace unas horas, a través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez compartió una foto del recuerdo en la que se luce junto a su hija y sus dos mascotas posando en una sesión. En este post, escribió un emotivo mensaje para su mascotita.

“Miren esta foto donde estoy con mis 3 hijas @valeperuoficial Gema y Lola. En esa foto todas regias y producidas, ahorita no estamos arregladas, pero si juntas dándonos mucho amor. Besos a todos y gracias por el cariño”, escribió.

Como era de esperarse, sus seguidores le enviaron las mejores vibras a Tula Rodríguez y su hija e incluso le desearon pronta recuperación a la pequeña Gema. “Mucha fuerza”, “Tú puedes Gemita”, “Vamos Gemita, tú puedes bebé”, “Linda foto”, “Todo saldrá bien”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

