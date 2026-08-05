¿Mañana feriado 6 de agosto atenderá el Reniec? Solo en estas tres agencias de Lima para trámites y entrega de DNI

Una pareja con su bebé interactúa con un agente frente a una sede de RENIEC en Perú, mientras otras personas esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que habilitará tres agencias en Lima el jueves 6 de agosto, feriado nacional por la Batalla de Junín, para atender trámites y entrega de Documento Nacional de Identidad (DNI). Según informó la entidad, la medida busca responder a la alta demanda de gestiones acumuladas tras los días festivos por Fiestas Patrias.

De acuerdo con la comunicación de Reniec, las oficinas que se mantendrán operativas estarán ubicadas en puntos estratégicos de la capital peruana. La Oficina Registral de Reniec en la avenida Nicolás de Piérola N° 545, Cercado de Lima, abrirá sus puertas junto a la sede ubicada en la avenida San Luis N° 1673, San Borja, y la sucursal de la Av. Ernesto Diez Canseco N° 230, Miraflores. Las tres agencias funcionarán en un horario extendido de 08:45 a.m. a 4:45 p.m., cubriendo así ocho horas de atención continua.

PUBLICIDAD

El Reniec detalló que esta decisión permitirá a los ciudadanos realizar trámites presenciales relacionados al DNI, así como recoger documentos ya tramitados. La institución hizo énfasis en la importancia de acercarse a las oficinas para asegurar el acceso a los derechos fundamentales que otorga el documento de identificación personal.

Las oficinas de Reniec del Cercado de Lima, San Borja y Miraflores atenderán de 08:45 a.m. a 4:45 p.m. durante el feriado nacional. (Andina)

Documentos pendientes

La entidad precisó que existe un volumen considerable de DNI pendientes de entrega en las tres agencias habilitadas. Según el reporte, en la oficina del Cercado de Lima se encuentran 6.998 documentos a la espera de ser recogidos. En la sede de San Borja, la cifra asciende a 16.975 DNI, mientras que en Miraflores hay 17.098 documentos disponibles para retiro inmediato.

PUBLICIDAD

“Reniec insta a los ciudadanos a recogerlos para garantizar el acceso a sus derechos fundamentales”, señaló la institución en su comunicado oficial. La entrega oportuna del DNI es fundamental para realizar trámites bancarios, acceder a servicios de salud y participar en procesos electorales, entre otras gestiones cotidianas.

Además de la atención presencial, Reniec recordó a la ciudadanía que varios servicios se pueden gestionar a través de su página web oficial. Entre los trámites virtuales disponibles figuran el duplicado y renovación del DNI, así como la solicitud de copias de actas de nacimiento, matrimonio y defunción. La entidad puso a disposición de los usuarios un enlace informativo para conocer el detalle de todos los procedimientos habilitados en línea.

PUBLICIDAD

Empleados de RENIEC con chalecos institucionales y documentos de identidad en mano aguardan en la entrada de una oficina mientras peatones transitan sin detenerse en la concurrida calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizar el pago de estos trámites virtuales, los usuarios disponen de métodos como Yape y el pago con tarjeta de crédito o débito directamente en la plataforma digital de Reniec. La entidad advirtió que el Banco de la Nación no prestará servicios durante el feriado, por lo que los pagos presenciales en ventanilla no estarán habilitados ese día.

Recomendaciones para recojo y validación del DNI

Reniec recomendó a quienes acudan a las agencias llevar el recibo de pago correspondiente al trámite realizado. La verificación de disponibilidad del documento puede efectuarse en otro enlace dispuesto por la institución, donde los usuarios pueden consultar si su DNI ya se encuentra listo para ser recogido. Si el sistema indica que el trámite está al 100%, el ciudadano puede presentarse en la agencia seleccionada para recibir el documento.

PUBLICIDAD

La apertura de estas tres agencias en el feriado nacional representa un esfuerzo de Reniec por agilizar la entrega de documentos y facilitar el acceso a los servicios de identificación, incluso en días no laborables. De esta forma, se busca reducir el rezago generado por la acumulación de trámites y atender la demanda de la población limeña durante el periodo festivo.