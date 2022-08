Tula Rodríguez se desespera al ver a Brunella Horna bailando huayno: “Mejor me quedo sentada”

Tula Rodríguez se burló de Brunella Horna por no saber bailar huayno. (América TV)

Brunella Horna se convirtió en viral al protagonizar un vídeo donde se le vio bailando huayno en el cumpleaños número 70 del padre de su novio, César Acuña. Sin embargo, sus pasos de baile ocasionaron que Tula Rodríguez se desespere.

Y es que la conductora de ‘América Hoy’ compartió varias historias de la fiesta del político y en uno de ellos se le ve tratando de zapatear con tacos sobre el césped. Esto habría ocasionado que la rubia no pueda bailar con comodidad, pues se notó que iba a paso lento y con poco ritmo.

Este hecho no pasó desapercibido para Tula Rodríguez, quien no pudo evitar comentar al respecto. Como se recuerda, la presentadora ha demostrado su talento en el baile participando en algunos concursos de danza, además, de ser una de las vedettes más recordadas de la época.

“Eso no es zapateo pues mi amor. Sí, yo estoy bailando con mi suegro y mi suegro es serrano, entonces yo tengo que aprender a bailar mi huayno como serrano señores. Uno se tiene que meter su rico huayno”, comenzó diciendo.

Asimismo, señaló que si una persona no sabe zapatear, es mejor que no lo haga. “Sí yo no sé bailar huayno, no voy a intentar bailar huayno en el pasto, mejor me quedo sentada”, agregó, para luego dejar en claro que le desea lo mejor en su matrimonio con Richard Acuña.

Asimismo, pasó a elogiar a Brunella Horna por su buen comportamiento con la familia Acuña. “Bien portadita, sentada, una princesa en la plana mayor con los Acuña”.

Recordemos que, Brunella Horna y Richard Acuña mantienen una relación de poco más de 5 años y a la modelo se le ha visto muy unida a los seres queridos de él. Incluso, forjaran sus lazos contrayendo matrimonio muy pronto.

¿Cómo inició la relación de Brunella y Richard?

Durante una entrevista con Milagros Leyva en el 2019, Brunella Horna relató el primer momento que tuvo contacto con Richard Acuña. La figura de América TV comenzó contando que el hijo de César Acuña le escribió por WhatsApp en el 2017 y ella no sabía de quién se trataba.

“Él me escribió, yo no lo conocía, me escribió a mi WhatsApp. Yo soy amiga de su hermano César. Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: hola, soy Richard Acuña. Yo le digo a mis amigos ‘me ha hablado Richard Acuña ¿quién es?. Me puso: ‘hola, soy Richard, ya para con los escándalos, flaca’. Yo estaba en una situación crítica. Yo salí del programa, porque yo estaba en vivo, y le respondo ‘jajaja’, no me acuerdo qué más le respondí y comenzamos a conversar, creo que dos semanas sin vernos y él me invitaba a cenar, yo tenía algo que hacer, él también, nunca coincidíamos”, comentó la exchica reality.

Desde entonces, la feliz pareja se ha mantenido al margen de los escándalos, pero no dejan de mostrar su amor en redes sociales. Richard Acuña prefiere estar alejado de las cámaras dedicándose a sus labores como político y administrador, mientras que Brunella Horna es conductora de América Hoy y maneja sus diferentes negocios de ropa y spa.

