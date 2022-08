‘Esto es Guerra’: mascota de los ‘combatientes’ tuvo fuerte choque con Said Palao mientras realizaba pirueta

Esto es Guerra: Said Palao chocó con mascota de los 'combatientes'. | América Tv

Las competencias en ‘Esto es Guerra’ se vuelven más emocionantes cada día. Uno de los duelos a los que tienen acostumbrados a su público es el de Patricio Parodi e Ignacio Baladán, quienes son grandes amigos, pero que en el reality son enemigos directos.

Durante uno de sus duelos, el cual emocionó a más de uno, un curioso momento fue protagonizado luego que el uruguayo venciera al popular ‘Pato’. Pese a que el influencer fue el gran ganador, Said Palao se llevó todas las miradas.

Este momento se dio cuando Ignacio Baladán y Patricio Parodi se encontraban bastante iguales en uno de los circuitos, por lo que el novio de ‘La Segura’ hizo una jugada que finalmente le dio el triunfo.

En la recta final, cuando ambos tenían que tocar la campana, el uruguayo demostró toda su agilidad y no le importa impactar contra una de las cámaras con tal de ganarle a su compañero y sumar un punto más para su equipo.

Tras ver el esfuerzo que hizo el modelo, Said Palao, que se encontraba en la parte posterior del circuito, corrió rápidamente hacia Ignacio para felicitarlo por este punto que sacó frente a Patricio Parodi.

Mientras que el novio de Alejandra Baigorria corría hacia su compañero, la mascota de los ‘combatientes’ decidió realizar una pirueta para celebrar este importante punto, esto sin imaginar que el integrante de ‘Esto es Guerra’ lo iba a impactar para luego desestabilizarlo y provocar su caída.

En un primer momento muchos no se dieron cuenta de los sucedido debido a la euforia de las celebraciones; sin embargo, Renzo Schuller pidió que pongan la repetición para ver el momento exacto del accidente. “ Que se meten con mi Torito. Menos mal que esa cabeza es acolchada ”, comentó el conductor.

En ese sentido, Johanna San Miguel también se animó a opinar sobre el hecho y aseguró que la persona que se encuentra dentro de ese traje era todo un profesional, pues supo manejar bien la situación para no salir lastima.

Said Palao podría quedar eliminado de Esto es Guerra si vuelve a incumplir con las normas. (Foto: Instagram)

Alejandra Baigorria habló de su relación con Said Palao

A muchos sorprendió saber que desde hace tres semanas Alejandra Baigorria no duerme al lado de Said Palao. De acuerdo a la empresaria, su novio se encuentra concentrado en su entrenamiento para el torneo de la Copa Panamericana de Judo, por lo que no quiere desconcentrarlo.

“ Él está súper aplicado. Todas estas semanas no ha estado durmiendo conmigo porque estuvo durmiendo solo para levantarse temprano, entrenar y estar concentrado porque cuando dormimos juntos nos quedamos dormimos hasta tarde. Nos extrañamos porque fueron como dos o tres semanas en que cada uno en su casa”, comentó.

En ese sentido, la modelo precisó que ella siempre apoya de manera incondicional a su pareja como deportista peruano, además que ella también ahora se encuentra concentrada en retomar su carrera como animadora infantil y sacar un nuevo libro al mercado.

