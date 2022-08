Said Palao volvió a ‘Esto es Guerra’ para formar parte de los ‘combatientes’: “Estoy en el equipo de mis amores”

Said Palao volvió a 'Esto es Guerra' a pedido del público y Alejandra Baigorria se mostró muy emocionada. | América TV

La eliminación de Said Palao de ‘Esto es Guerra’ fue algo totalmente inesperado, por lo que los seguidores del reality iniciaron una campaña en las redes sociales para pedir su regreso al programa. Dicha solicitud tuvo sus frutos y el deportista fue llamado una vez más.

Como se recuerda, la pareja de Alejandra Baigorria hace una semana fue descartado del programa de televisión al no cumplir los retos que puso la producción, quedando entre los último lugares de la tabla de competencia.

La decisión de quedarse o irse de ‘Esto es Guerra’ la tomaron sus compañeros en una reñida votación, donde Rafael Cardozo lo eliminó al elegir a Michelle Soifer. En ese momento, la empresaria ofreció su puesto de trabajo para su enamorado se quede, pero fue rechazado por el Tribunal.

Desde ese momento, la producción del reality anunció que iban a ir ingresando antiguos rostros para reemplazar a los competidores eliminados. Uno de los retornos más comentados fue el de Mario Irivarren, quien no había pisado el set desde que empezó el año.

En medio de dichas presentaciones y, con los enfrentamientos entre los ‘combatientes’ y ‘guerreros’ para elegir a sus integrantes, el equipo ‘rojiverde’ tuvo la oportunidad de escoger entre la persona encapuchada, su excapitán y Facundo González.

Luego de reunirse y tomar una decisión, Renzo Schuller, conductor que representa al equipo de ‘Combate’, tomó la decisión de elegir al competir que estaba de incognito, esto sin imaginar que era Said Palao.

Asimismo, antes de llegar a este punto, Alejandra Baigorria aseguró que la persona encapuchada no era su pareja debido a que ellos tienen una buena comunicación y en ningún momento le dijo que iba a volver a EEG.

Por este motivo, cuando fue presentado nuevamente en el reality, la empresaria corrió a abrazar a su enamorado. Asimismo, Said aclaró que no le dijo nada a la rubia debido a que lo habían contactado a última hora. “ Justo cuando hablé con Ale, no es que le haya engañado, sino que salió a última hora ”, señaló.

De otro lado, el deportista expresó su felicidad de volver a ‘Esto es Guerra’ pese a que solo estuvo alejado durante una semana. Además, agradeció la oportunidad de integrar una vez más lo que considera el equipo de sus amores: los ‘combatientes’.

“Muy contento de regresar y decirle a mis compañeros que estoy muy feliz. Estoy en el equipo de mis amores y he estado ajustando para que me escojan. Estoy súper tranquilo, pero a la vez creo que toca algo muy difícil, escoger entre Mario y Facundo, no sé que vaya a pasar”, indicó.



Said Palao estará en Arequipa

A través de sus redes sociales, Said Palao anunció que este domingo 14 de agosto estará en Arequipa junto a Alejandra Baigorria para celebrar el aniversario de la ‘Ciudad Blanca’. El deportista señaló que llegará a un centro comercial para compartir con todos sus fans, por lo que los espera.

