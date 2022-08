'Esto es Guerra': Producción del reality olvidó cumpleaños de Israel Dreyfus y pasó incómodo momento. | América Tv

Nadie lo podía creer. Pese a que Israel Dreyfus es considerado como uno de los integrantes históricos de ‘Esto es Guerra’, todos se olvidaron que su cumpleaños fue el pasado lunes 22 de agosto, pues estuvieron atentos a la discusión entre Ducelia Echevarría y Luciana Fuster.

En medio de las felicitaciones para Arian León por haber conseguido una medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos, el Tribunal de EEG se acordó que no había saludado al modelo, quien al parecer pasa desapercibido en el programa, pues ni sus compañeros se acercaron a él para decirle ‘feliz cumpleaños’.

Los conductores, al enterarse que Israel Dreyfus había cumplido años, no pudieron evitar mostrarse un poco avergonzados, pero aun así decidieron pedir que traigan una torta para catarle el respectivo ‘happy birthday’.

“ La ‘Beba’ cumplió un añito más de vida y ayer se nos pasó, pero nunca es tarde ”, expresó el conductor Renzo Schuller al momento de acercarse al chico reality para darle su respectivo abrazo de saludo.

Asimismo, Johanna San Miguel aclaró que el día de ayer fue bastante complicado para ellos debido a la pelea que se llevó a cabo entre Ducelia y Luciana Fuster. “Ayer fue un día complicado, pero cómo nos vamos olvidar de Israel. Él es lo máximo y súper buena onda”, añadió.

Un poco incómodo por la situación, Israel Dreyfus salió al frente a decir que no había hecho ninguna mención sobre su onomástico debido a que nadie se lo preguntó, además que Facundo González era el único que lo saludó debido a que lo encontró celebrando con otros amigos.

Asimismo, el modelo señaló que estaba un poco resentido con Mario Irivarren por no recordar esta fecha, pues a él lo conoce desde hace una década atrás, además que han compartido diferentes viajes juntos.

“ Gracias por la tortita... nadie me preguntó, uno que otro se acordó. Mario (Irivarren) no se acordó y eso no se lo voy a perdonar porque trabajamos una década juntos ”, expresó.

Finalmente todos sus compañeros le cantaron el cumpleaños feliz y prendieron unas velas para que él luego pudiera apagarlas, aunque tuvo bastante temor en hacerlo debido a que existía la posibilidad de que lo manchen.

Israel Dreyfus volvió a la competencia de EEG. (Foto: Captura de América Tv)

Arian León y su discurso en ‘Esto es Guerra’

Arian León ganó la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia, por lo que la producción de ‘Esto es Guerra’ decidió felicitarlo en público. Asimismo, el ‘guerrero’ pidió un momento la palabra para enviar un claro mensaje a favor del deporte.

“ Niños, niñas y padres de familia me gustaría decirles que opten por el deporte. El deporte te da valores y mucha disciplina para la vida. Vayan por el deporte y sigas sus sueños ”, señaló.

