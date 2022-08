Ducelia Echevarría se disculpó en vivo con Johanna San Miguel por faltarle el respeto en Esto es Guerra. (América TV)

Este lunes 22 de agosto, Ducelia Echevarría apareció en Esto es Guerra enlazada desde su casa para hablar sobre la polémica que protagonizó al faltarle el respeto a la conductora Johanna San Miguel. Como se recuerda, la competidora fue suspendida del programa por las fuertes palabras con las que se dirigió a la presentadora.

Y es que, la combatiente se molestó cuando la actriz dijo que ella había abandonado una de las competencias. “Si no estás mintiendo Johanna y quieres decir que yo abandoné, entonces no entiendes. Si no estás entendiendo la situación, entonces es tu problema. Ya no diré nada más, en mi consciencia queda que no abandoné y solo fue eso (...) Yo estoy acá para competir, no para que me hagan un análisis psicológico, así que solamente me voy a dedicar a competir, nada más. Si no escuchaste, pon la repetición y ahí lo escuchas”.

Estas palabras ocasionaron que la producción de Esto es Guerra decidiera enviar a Ducelia Echevarría a su casa indefinidamente desde el pasado jueves 18 de agosto. Por ello, en esta última edición la chica reality quiso aclarar la situación y durante su pronunciamiento no dudó en pedir disculpas por su comportamiento.

Ducelia Echevarría le faltó el respeto a Johanna San Miguel. | América Tv

La también emprendedora reveló que quiso arreglar lo sucedido escribiéndole por interno a Johanna San Miguel. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna. Recordemos que, la animadora se mostró muy molesta con las palabras de Echevarría y hasta la tildó de ‘malcriada’.

“Lamento mucho todas mis acciones de aquel día y pido las disculpas del caso. Me dejé llevar por mis emociones en ese momento, yo la quería mucho a Johanna y escucharla decir que yo quería abandonar la competencia para mí fue complicado y al día siguiente me dejé llevar por mis emociones y empecé a hablar en contra de ella”, comenzó diciendo Ducelia.

“Nunca fue mi intención. Pido las disculpas del caso. La quiero muchísimo a Johanna. Le escribí y no me respondió, sus motivos tiene y las respeto también. Le pido disculpas de todo corazón. Sé que la forma como le hablé en ese momento no estuvo bien. Le pido disculpas a ella y a todo el público en general”, agregó.

Ducelia Echevarría se disculpó con Johanna San Miguel por faltarle el respeto. (Captura TV)

SEGUIR LEYENDO