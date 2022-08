Defensoría advierte que denuncia de Pedro Castillo contra Harvey Colchado “afecta la lucha contra la corrupción”

Harvey Colchado Huamani fue cuestionado en 2019 por la fallida detención del expresidente Alan García, quien se suicidó en su vivienda. Estaba al mando de la Diviac.

La Defensoría del Pueblo se pronunció acerca de la solicitud que envió el presidente de la república, Pedro Castillo, a la Inspectoría General de la Policía Nacional para que se inicie un proceso disciplinario contra el coronel Harvey Julio Colchado Huamaní.

De a cuerdo al documento enviado, se busca el pase al retiro “de forma inmediata” del jefe del grupo de efectivos que apoyan al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, luego de que este haya vulnerado la inmunidad del mandatario al ejecutar la orden de allanamiento, descerraje y registro de domicilio en la residencia presidencial el pasado 9 de agosto, día en que miembros de la Fiscalía y PNP se presentaron en Palacio de Gobierno con una orden de detención contra Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes.

“La constitución señala que el presidente tiene inmunidad y si se le va investigar metiéndose a su dormitorio para ver si está o no está la señorita (Yenifer), lo tiene que hacer la fiscal de la Nación, previo informe del Congreso de la República”, manifestó el abogado del dignatario, Eduardo Pachas, a Canal N.

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo. | Foto: Agencia Andina

Ante ello, la Defensoría utilizó su cuenta de Twitter para subrayar que la Inspectoría de la Policía debe de actuar “en consonancia a la Constitución y normas que rigen sus competencias”. “Consideramos que la denuncia interpuesta condiciona a la PNP, dado que el presidente es, conforme a la norma suprema, su jefe supremo”, tuiteó dicha institución.

Asimismo, consideró que, tras los anteriormente expuesto, la “denuncia resulta un precedente que afecta la lucha contra la corrupción en el país”. “Reiteramos que es deber de todas/os, más aún de quien representa a la Nación, respetar la autonomía e independencia de los órganos encargados de la administración de justicia”, aseveró.

Por tal motivo, mediante el oficio N.° 173-2022-DP/ADHPD-PAPP, solicitaron a la Inspectoría General de la PNP una copia de la denuncia presentada por la defensa de Castillo Terrones en contra del coronel Harvey Colchado.

Hilo de la Defensoría del Pueblo.

Niega sanción contra Colchado

Pese a que en el documento en mención se lee que se le debe imponer a Colchado “la sanción de muy grave, en consecuencia, su pase al retiro de forma inmediata, en estricto cumplimiento de la Ley N° 30713″, el letrado Eduardo Pachas negó que se le haya mandado a destituir y que haya “una posición de poder” de parte del jefe de Estado.

Solicitud de sanción y destitución contra el coronel PNP Harvey Colchado.

“No se ha mandado a destituir ni tampoco hay una posición de poder, ni tampoco se está meritando un supuesto e hipotético encubrimiento”, indicó en dialogo a Canal N.

En otro momento de la entrevista, el abogado precisó que “el mandato judicial”, para detener a Yenifer Paredes, no ordenaba que se revisen las pertenencias de Castillo Terrones.

“La señorita Yenifer no estaba, no estaban ni sus cosas, no estaba ni su dormitorio, no había nada, y el mandato judicial decía (que se) ubiquen las cosas de Yenifer Paredes, ubíquenla Yenifer Paredes. Revisaron (y) no encontraron nada, pero que quede claro que el mandato judicial no habla nada del presidente de la República, no habla nada de la casa, ni del dormitorio, ni de que se debe revisar las ropas o cosas de presidente”, detalló.

SEGUIR LEYENDO