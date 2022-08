Covid-19: Piura es la única región que muestra un incremento de casos en el país

En los últimos siete días se reportaron 34 mil 297 casos de Covid-19, de acuerdo con el último informe. (Andina)

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la cuarta ola de Covid-19 a fines de junio y en julio tuvo la mayor cifra de casos. Por el contrario, en la segunda parte de este mes disminuyó el número de personas infectadas ; es decir, en un 39,1 % a nivel nacional durante la última semana.

No obstante, Piura fue la excepción, debido a que solo en esa región del país se ha presentado un aumento de contagios por segunda semana consecutiva, de acuerdo con información brindada por el Seguro Social de Salud (EsSalud).

En ese sentido, el doctor Edwin Neciosup, vocero de EsSalud, resaltó que el más reciente informe muestra que durante los últimos siete días se han registrado 34 mil 297 casos confirmados de Covid-19, cifra inferior a lo que se dio a conocer en la semana previa, donde hubo 56 mil 284 infectados.

Asimismo, detalló que el descenso de casos se registró en todas las regiones del país, menos en Piura. En dicha zona norte del Perú, la cifra de pacientes que presentan esta enfermedad aumentó en 8,9% . Es decir, pasó de 1.741 infectados, en la semana anterior, a 1.896 contagios. El incremento se dio por segunda semana consecutiva.

Cuarta ola en Perú

Pese a la disminución general de casos, la capital sigue siendo el departamento que tiene mayor número de infectados. Solo en la última semana, el nuevo coronavirus afectó a 17 mil 748 personas en dicha región. Luego de Lima, se encuentra Arequipa con un total de 2.054 contagios, La Libertad con 1.583, Ica con 1.436, Junín con 1.375 y Lambayeque con 1.155.

De este modo, la reducción de las personas contaminadas con el virus también se reflejó en los 43 distritos de Lima Metropolitana; así como en el Callao. Sin embargo, en Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho y Jesús María aún hay más infectados, con 1.510, 1.364 y 1.072 contagiados, respectivamente.

Fallecidos por Covid-19

Por tercera semana consecutiva la cifra de fallecidos no baja de 300, aun cuando el número de fallecidos en el país se ha reducido. Así, en la última semana epidemiológica, se presentaron 327 muertes, o sea, 33 menos que la semana pasada. La mayoría son adultos mayores que no se vacunaron o no contaban con su esquema de vacunación completo.

La mayor cifra de fallecimientos por Covid-19 pertenece a adultos mayores que no se vacunaron o no contaban con su esquema de vacunación completo. (Andina)

Con respecto a las hospitalizaciones, el representante del Seguro Social precisó que en la actualidad hay 1.020 personas hospitalizadas por Covid-19; mientras que 234 pacientes están en una cama UCI. En ambos casos, la disminución es de 7,1 % y 1,26 %, respectivamente .

El doctor Edwin Neciosup pidió a la población que acuda a vacunarse y que no dejen de lado las medidas de bioseguridad a fin de prevenir los contagios.

“Si bien se percibe un descenso de casos, no debemos confiarnos. Sigamos usando mascarilla, lavarnos las manos y mantengamos el distanciamiento social, y lo más importante, tener completo el esquema de vacunación”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO