Covid-19 en Perú: Minsa informó que se registró 2.175 casos positivos en las últimas 24 horas

COVID-19 en Perú.

Aunque se ha presentado la disminución en el índice de nuevos contagios y muertes por Covid-19 en el Perú, según los últimos informes del Ministerio de Salud (Minsa), los casos positivos registrados desde la llegada de la pandemia al país ya suman más de 4 millones hasta el último miércoles 24 de agosto.

Los resultados positivos de las pruebas de descarte contra este virus continúan apareciendo en distintas partes del país. Según la última actualización de la Sala Situacional del Minsa, se ha registrado 2.175 nuevos casos en el día miércoles de la cuarta semana del mes de agosto y 10 fallecidos a causa de la enfermedad.

El reporte también menciona que hay 20 altas hospitalarias; mientras que, actualmente hay 1.012 personas hospitalizadas por dicha infección, de las cuales 235 están con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos (UCI), en distintos nosocomios peruanos.

Es así que, desde que se confirmaron los primeros casos en el Perú hasta las 22:00 horas del miércoles 24 de agosto, se han procesado muestras para 34 millones 175 mil 692 pruebas aplicadas, de las cuales 4 millones 091 mil 366 resultaron positivas y 30 millones 084 mil 326 negativas. Así, del total de casos confirmados, a la fecha 3 millones 984 mil 266 personas lograron cumplir su aislamiento domiciliario o fueron dadas de alta de un establecimiento de salud.

La entidad estatal de Salud también informó que, en las últimas 24 horas, se ha registrado los resultados de 48 mil 025 personas muestreadas, de las cuales 2.175 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día.

El Ministerio de Salud también lamentó en informar que ya son 215 mil 514 fallecidos desde que se reportó el primer muerto de Covid-19 en el país tras la llegada de la pandemia y el estado de emergencia sanitario establecido.

El gobierno del Perú continúa pidiendo a la población cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud a fin de evitar más contagios y muertes.

- Distanciamiento físico de al menos un metro.

- Lavado de manos frecuente.

- Uso de doble mascarilla o una KN95 en espacios cerrados

- Tener el esquema completo de la vacunación.

Uso facultativo de mascarillas en colegios

El último jueves 25 de agosto, Rosendo Serna, titular del Ministerio de Educación (Minedu) informó en el Consejo de Ministros se acordó establecer el uso de mascarillas de forma opcional para los escolares de nivel nido, inicial, primaria y secundaria.

El retiro de mascarillas en colegios será una decisión que el Minedu tomará en conjunto con el Minsa. (Andina)

Según mencionó, la propuesta fue hecha por el Ministerio de Salud (Minsa) que tomó en consideración la baja de reportes de nuevos casos en la población escolar y el avance de la vacunación en diferentes grupos etarios.

En el caso de los menores de 5 años, quienes aún no se encuentran vacunados contra la enfermedad, el ministro indicó que si bien no este grupo no cuenta con vacunación, no se registra un alto índice de contagios, por lo que el dictamen también los incluye para esta medida.

Cabe mencionar que, esta decisión unánime del Poder Ejecutivo no alcanza a los docentes escolares, por lo que continúan sujetos a hacer uso del cubrebocas en las aulas.

La normativa sería publicada en el boletín informativo del diario El Peruano este viernes 26 de agosto, según adelantó Serna en Punto Final.

